Milei respalda a grupo de jóvenes liberales que luchan contra la dictadura en Cuba: "Fenómeno barrial"

"La Cuba del futuro yo me la imagino como dice nuestra gorra: grande otra vez", afirma con contundencia uno de los cuatro jóvenes cubanos que han puesto en marcha la iniciativa 'Fuera de la caja'. Una plataforma desde la que contar la realidad de su país desde una perspectiva liberal y una actitud muy valiente.

Tanto es así que el grupo de influencers veinteañeros —de entre 20 y 22 años— se ha ganado el apoyo de uno de sus referentes intelectuales: el presidente argentino, Javier Milei. El líder libertario ha compartido un video en el que explican que quieren "un país donde se respeten los derechos individuales", "haya libre comercio" y "pensar diferente no te pueda costar la libertad o la vida".

"Fenómeno barrial", ha exclamado Milei sobre la iniciativa de estos jóvenes seguidores de economistas como los españoles Miguel Anxo Bastos y Jesús Huerta de Soto, filósofos como el chileno Axel Kaiser o el madrileño Antonio Escohotado, y politólogos como el argentino Agustín Laje.

Los conocen "básicamente gracias a internet y a YouTube". Han visto "cientos de conferencias" sobre economía en general y el liberalismo en particular, a pesar de que todos ellos proceden del mundo del arte. Si algo tienen claro es que no quieren que el futuro de su país sea como el de la Cuba en la que han crecido.

No más silencio en Cuba

De ahí que decidieran ser "parte del cambio" poniendo en marcha 'Out of the box (Fuera de la caja)'. El impulso que les faltaba fue la detención del sátrapa venezolano Nicolás Maduro. Después de Venezuela, tiene que ir Cuba. Quieren un cambio de régimen y saben que no va a llegar solo.

Para ellos ha sido muy importante lograr el apoyo de Milei, especialmente después de las campañas de difamación que el aparato de represión de la dictadura ha lanzado contra ellos. En distintos espacios oficialistas les han presentado como "evangélicos" y les han acusado de hacer "rancia propaganda anticomunista".

Gracias @JMilei por inspirar nuestros principales ideales. Uno de nuestros miembros es quien sale en el fragmento y estamos orgullosos de poder llegar a cualquier rincón. Gracias por todos los que nos apoyan no nos callaran...

¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!#makecubagreatagain pic.twitter.com/YtFnSXVEzA — Fuera De La Caja Cuba (@of_box79932) February 15, 2026

El impulso de Venezuela

"Este video es para ti, joven cubano que te has dedicado a defender el derecho internacional y la soberanía como si fueran escudos sagrados: abre los ojos de una vez". Así empieza su primer video, publicado el pasado 13 de enero en su perfil de Instagram, donde ya tienen alrededor de 30.000 seguidores.

"Piensa un poco. Mira Venezuela: 27 años de dictadura, presos políticos, hambre, miseria... ¿Te suena de algo?", señala. "Y ahora que alguien actúa, ¿tú te indignas?", pregunta. "La libertad no llega sin intereses" y "ese país no tenía soberanía, estaba secuestrado por un dictador". "No esperes milagros", exclaman. Es una invitación a hacer algo para que cambien las cosas.

Persecución y hostigamiento

No tienen miedo a las consecuencias, pese a los últimos acontecimientos. El joven Ankeilys Guerra Fis fue detenido el 14 de enero de 2026 por pedir un cambio de régimen en la isla a través de las redes sociales y ha sido enviado a la prisión tras pasar varias semanas recluido en el centro de interrogatorios de la Seguridad del Estado de La Habana, muy probablemente recibiendo todo tipo de torturas.

El pasado día 6 de febrero fue el turno de los dos creadores de contenido cubanos que pusieron en marcha 'El 4tico (El Cuartico)'. Un espacio disidente dentro de Cuba en el que criticaban abiertamente el régimen comunista. El pasado jueves, la Fiscalía Provincial de Holguín confirmaba la prisión provisional para Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas. Ellos mismos han sido objeto de hostigamientos por sus publicaciones, recibiendo visitas intimidatorias por parte de agentes de la seguridad del Estado. "No nos callarán", aseguran.