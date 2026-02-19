Perú en el abismo: el partido marxista-leninista Perú Libre vuelve al poder con un defensor del matrimonio infantil

Casi cinco años después de la elección de Pedro Castillo como presidente del Perú, y su posterior destitución por un intento golpe de estado en diciembre de 2022, el Congreso peruano parece haber olvidado el desastre provocado por el candidato del partido marxista-leninista Perú Libre, y ha elegido como nuevo jefe de Estado a un parlamentario de la misma agrupación liderada por el sentenciado y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

Este miércoles, y después de la destitución de José Jerí como presidente por numerosos escándalos, el Congreso peruano eligió en segunda votación a José María Balcázar, un parlamentario de 83 años, involucrado en una serie de denuncias y escándalos. Superó con 60 votos a la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) que logró 46. Además de investigaciones que lo involucraron antes de ser congresista, también realizó una serie de declaraciones de generaron mucha polémica en Perú.

Cuando formaba parte de la Comisión de Educación en 2023, Balcázar declaró durante el debate de un proyecto que buscaba prohibir el matrimonio infantil que "mientras no exista violencia, las relaciones sexuales a temprana edad más bien favorecen el desarrollo psicológico de la mujer". Por si no fuera poco, meses después dijo que "todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también".

Balcázar se mantendrá en la presidencia hasta el 28 de julio, día en que tendrá que entregar el poder al candidato que gane las elecciones del 12 de abril (primera vuelta) y 7 de junio (segunda vuelta) de este año.