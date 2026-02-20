El Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía para presos políticos

El proyecto, que fue presentado hace unos días por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, salió adelante con los votos de la unanimidad de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, quien aprovechó para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", así como los miembros de la Asamblea Nacional.

Los diputados aprobaron la iniciativa en su segunda lectura, que fue aplazada en medio de las discrepancias entre el chavismo y la oposición por uno de los artículos del texto que apuntaba a que los beneficiarios se tuvieran que poner "a derecho", es decir, a disposición de las autoridades pertinentes. Pese a ello, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El documento aprobado este jueves mantiene que los presos que puedan acogerse a la amnistía deben presentarse a las autoridades, si bien establece que aquellas personas que se exiliaron puedan se representados por un abogado o abogada de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite.

La ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

#Noticia || Presidenta (E) Delcy Rodríguez promulga Ley de Amnistía para consolidar la paz y el reencuentro nacional Leer más: https://t.co/364whmiquv pic.twitter.com/rvLgi1IzCk — Prensa Presidencial (@presidencialve1) February 20, 2026

Con todo, quedan excluidos los delitos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".

Tras confirmarse la aprobación, Delcy Rodríguez pidió al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que den "máxima celeridad" a la aplicación de la histórica ley de amnistía. Dijo sentirse "muy complacida" por la aprobación de esta legislación tras recibir a la comisión que hará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía en el palacio presidencial de Miraflores, donde también estaba presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y su hermano, Jorge Rodríguez. La líder chavista firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación.