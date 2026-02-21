Venezuela anuncia amnistías a 379 presos políticos con vistas a su excarcelación en las próximas horas

Venezuela ha iniciado un proceso de liberación de detenidos por motivos políticos después de que el Ejecutivo anunciara la concesión de amnistías para un total de 379 personas. Los traslados y puestas en libertad comenzaron a materializarse entre la noche del viernes y las primeras horas de este sábado.

La noticia se dio a conocer a través de la televisión pública (VTV) por boca del diputado Jorge Arreaza, quien preside la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía. Durante una entrevista de madrugada, Arreaza confirmó que el Ministerio Público ya ha remitido a los tribunales las solicitudes necesarias para aplicar estas medidas, tras recibir la luz verde del Tribunal Supremo de Justicia.

Según el desglose facilitado por el parlamentario, el grueso de las medidas se concentra en la capital. Caracas es el epicentro de las excarcelaciones con 371 beneficiarios, lo que supone la práctica totalidad del grupo anunciado. El resto de las amnistías se distribuyen de forma residual en otras cuatro regiones del país, el estado Barinas cuenta con 5 casos, Portuguesa con 2 y, finalmente, un único preso político será liberado en el estado Monagas.

Verificación de las liberaciones

La organización no gubernamental Foro Penal, referente en el monitoreo de la situación de los encarcelados en el país caribeño, ha ratificado que el proceso ya está en marcha. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, señaló esta mañana que han podido comprobar cómo las primeras excarcelaciones derivadas de esta ley se han producido de forma efectiva durante la noche y la madrugada.

Aunque por el momento no se han aportado listas detalladas con los nombres de los beneficiados, se espera que el total de las 379 personas incluidas en este paquete de medidas recuperen su libertad en el transcurso de la mañana de este sábado.