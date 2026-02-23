Pepe Ferruzca, periodista en el estado de Colima, en la costa del Pacífico de México, que trabajó para el Grupo Libertad Digital, ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico de esRadio para hablar sobre la muerte de Nemesio Ceguera y la reacción de las autoridades frente al narcotráfico: "En la mañana de nuestro domingo, muy cerca de aquí, en el pueblo de Tapalpa, que es un centro turístico que está en la montaña, hubo un operativo militar justamente encabezado por la Marina, quien actualmente lleva el peso de la lucha contra esos cárteles terroristas". En ese operativo, ha detallado que tres altos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación resultaron heridos, y uno de ellos, Nemesio Ceguera Cervantes, murió tras ser trasladado a la Ciudad de México.

Tras la operación, ha añadido, "se desataron al menos en 20 estados del país: bloqueos de carreteras, quema de vehículos de carga y del transporte público, y enfrentamientos armados. Se reportan varias víctimas en varios estados de nuestro país". Además, Ferruzca ha subrayado la importancia estratégica de la región: "Manzanillo es el puerto comercial más importante del Pacífico mexicano, la entrada, por supuesto, de mercancía procedente de Asia, y con ello de varias sustancias ilícitas".

El poder del cártel y la respuesta federal

Sobre la reacción de la organización criminal, el periodista ha enfatizado: "Esto demuestra la enorme capacidad operativa que tiene el Cártel de Jalisco Nueva Generación, para desestabilizar regiones enteras en cuestión de horas, bloquear carreteras, obstaculizar el paso de mercancías, hacer que cierren negocios, empresas... y que también se suspendan clases".

Ferruzca ha recordado que el cártel, tras la caída del de Sinaloa, ha diversificado sus actividades: "Controlaban y controlan gran parte del territorio, sobre todo de esta parte de México, del occidente del país. Traficaban, por supuesto, hacia Europa y, sobre todo, hacia Asia". A esto se suma el empuje internacional: "La presión del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno federal ha sido determinante para que se lanzara esta operación".

El Poder Judicial bajo la sombra del narco

El periodista ha abordado la cuestión de la justicia, lamentando la influencia de que los jueces elegidos de manera popular estén estrechamente ligados al narcotráfico. Una situación que, según cree, permanecerá más tiempo: "De hecho, se prepara para las elecciones del 2027, que es cuando se supone que va a continuar la renovación y la elección del personal del Poder Judicial – tanto de los estados como de la Federación – siga por la misma vía".

Ferruzca ha criticado la influencia del crimen organizado y la existencia de elecciones populares por voto "que están amañadas": "Porque es justamente el partido en el poder quien pone las listas de quiénes van a contender, y, por supuesto, en ellos se filtran muchísimas personas que están o bien muy cercanas, o son operadores del crimen organizado, y otras cuantas que no tienen ninguna capacidad ni experiencia".