Lección de Bukele a Sheinbaum: "Si un Estado no vence a la criminalidad, es porque es cómplice"

"Me decían: la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades", ha explicado el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. "Yo le dije: tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos niños no se convertirán en criminales. O por lo menos en su gran mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al Gobierno de hace 20 años, porque estos criminales no tienen 4 años", ha añadido.

"Estos criminales ya se graduaron en la Universidad del crimen. Ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabezas, ya le cortaron las manos a la abuelita... Ya no es de mandarlos a la escuela. Ya no es de darles una oportunidad. La única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado", ha aseverado. "Todo Estado es más fuerte que los grupos criminales presentes en su territorio. No hay un Estado que no pueda contra los criminales".

"Si un Estado no vence a la criminalidad, es porque es cómplice", ha sentenciado Bukele coincidiendo con la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera 'El Mencho', durante un operativo desarrollado por el Ejército mexicano con la ayuda de las fuerzas estadounidenses en Tapalpa, que ha desencadenado una ola de violencia y destrucción en varios estados del país por parte de grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

La operación parecía una utopía hace solo unas semanas, antes de que la presión de Donald Trump hiciera de las suyas. No hay más que recordar las palabras de la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien tachó de fascistas aquellos que proponían "declarar la guerra contra el narco", en clara alusión a Washington. "En México, no es una opción", aseguraba. "Primero porque está fuera del marco de la ley", añadía. "Es permiso para matar sin ningún juicio. Y eso en México muy poquitos están de acuerdo". "Y eso", concluía, "es ir hacia el fascismo".

Sin embargo, el Ministerio de Defensa mexicano emitía este domingo un comunicado explicando los pormenores de la operación que "planearon y ejecutaron" para lograr la detención de 'El Mencho' y que acabó con la muerte del capo de la droga. "Personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo "CJNG" fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", detallaba.

Entre ellos se encontraba el líder de la organización criminal. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujese a su arresto o condena. Las autoridades mexicanas aseguraban que no tenía noticias de su paradero. Sin embargo, tras la llegada de un grupo de soldados estadounidenses hace un par de semanas para ayudar al ejército local, se dio con él y se procedió a su captura. Lamentablemente, con su muerte se ha perdido la ocasión de que delatara a sus cómplices.