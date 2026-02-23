México
De Jalisco a Puerto Vallarta: los narcos desencadenan la destrucción en México tras la muerte de El Mencho'
El narcoterrorismo desata el caos en México tras el abatimiento de 'El Mencho' con ayuda de EEUU. La caída del líder del CJNG en Tapalpa paraliza media nación. Sicarios atacan bancos públicos y suspenden clases mientras Sheinbaum pide serenidad.
Fotografía aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México).
Bomberos e integrantes de la policía de Morelia trabajan en la zona donde fue incendiado un autobús por integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
Un camión incendiándose tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
Un soldado hace guardia junto a un vehículo carbonizado que fue incendiado en Cointzio, México, en medio de informes de que el Ejército mexicano mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho".
Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado este domingo, en Guadalajara (México). Tras la cañida de El Mencho.
Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
El narcoterrorismo desata el caos en México tras el abatimiento de 'El Mencho' con ayuda de EEUU. El Gobierno de Sheinbaum ha desplegado a miles de soldados y fuerzas especiales para proteger las calles.
Trabajadores de una grúa enganchan un autobús quemado por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Acapulco (México).
Violencia y destrucción este domingo, en Puerto Vallarta (México). El abatimiento de alias El Mencho desató una ola de violencia y bloqueos carreteros en México.
México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento de uno de los capos más buscados, El Mencho.
Un vehículo totalmente calcinado tras la violencia de los narcos como represalia por la muerte de su líder, en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, en México.
Una camioneta incendiada en la carretera México-Querétaro. Tras el asesinato del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Guardias Nacionales retiran a un peatón en los alrededores de la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.
Un policía judicial apunta con un arma a un conductor para asegurarse de que se detenga en un puesto de control en Guadalajara, Jalisco, México.
Vehículos carbonizados se encuentran en un estacionamiento afuera de un centro comercial en Guadalajara, Jalisco, México.
Guardias Nacionales patrullan una acera afuera de la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.
Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional custodian el traslado de una ambulancia forense, que según reportes extraoficiales podría contener los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del grupo Jalisco Nueva Generación.