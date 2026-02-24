La modelo de Only Fans María Julissa desmiente las informaciones que la relacionan con 'El Mencho'

Las autoridades mexicanas han explicado que la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', ha sido posible gracias al seguimiento que fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional realizaron a su "red de vínculos". De hecho, la operación se habría planificado después de que tuvieran constancia del encuentro del capo con "una de sus parejas sentimentales" en su escondite: una de las cabañas de un complejo rural próximo a una zona boscosa en el municipio de Tapalpa.

Una avalancha de usuarios señalaron a esa mujer como María Julissa, una explosiva modelo e influencer que también crea contenidos para adultos en Only Fans. La joven, conocida como 'La Barbie beisbolera' en el entorno digital y que acumula millones de seguidores en distintas plataformas en internet, se ha visto sorprendida por este escándalo que —asegura en una de sus historias en Instagram— "es totalmente falso". A ella, añade, le gusta "llevar mucho la fiesta en paz". Los temas que aborda en sus redes abiertas son: moda, deportes, coches y estilo de vida.

María Julissa se ha "tomado un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente", señala la modelo en un comunicado difundido a través de Instagram porque "en los últimos días he visto que se está difundiendo información en redes sociales que me involucra en lo que está sucediendo actualmente en México y quiero dejarlo claro: no tengo nada que ver con esa situación". Publicaciones que, más allá de si son ciertas y aunque ella no lo diga, ponen su vida en peligro.

"Mencho" Porque esta sería la última foto del narcotraficante antes de su deceso: está junto a la creadora de contenido para adultos, María Julissa, quien habría dado información a las autoridades sobre su paradero. pic.twitter.com/ui7giZwWra — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 24, 2026

Por las redes sociales corren imágenes de la modelo mexicana y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como un audio en el que ella se alegra de la caída del capo de la droga y otro en el que él —al verse sorprendido por el Ejército— culpa a "María Julita" y pide a sus hombres que la maten y la descuarticen. Aunque no se ha podido demostrar la veracidad de esos archivos, que incluso podrían haber sido creados con alguna aplicación de Inteligencia Artificial (IA). "Recuerden que en internet ya es muy fácil editar fotos", ha advertido ella.

Las mujeres de 'El Mencho'

Oseguera Cervantes emigró en sus años de juventud a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México. A su regreso, en la década de los noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas a Los Valencia, también conocidos como el Cartel del Milenio.

De hecho, se casó con Rosalinda González Valencia 'la Jefa'. Y ella le facilitó su ascenso a la cúspide del recién creado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010. Esta mujer, que ha sido detenida en varios ocasiones y obtuvo la libertad en 2025, es quien se postula ahora como su sucesora al frente de la organización criminal.

Por otra parte, en 2022 vio la luz la relación sentimental del narco con Guadalupe Moreno Carrillo gracias a las filtraciones de Guacamaya Leaks. Esta mujer, de la que no se sabe mucho y que dibujan como una mujer de tez blanca y cabello negro, sería la pareja del capo desde que se separara de su esposa y le habría acompañado en sus años de clandestinidad.

Algunos medios señalan a Moreno como la mujer que reveló —sin saberlo— el escondite del narco. En lo que refiere al vínculo de María Julissa —que mantiene una relación oficial con otro conocido influencer— con el líder del CJNG, sería ocasional. La modelo habría sido la amante o señorita de compañía de 'El Mencho', pero no su pareja.