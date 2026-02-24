Una novia de 'El Mencho', pieza clave para llegar hasta el líder del Cártel

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', se ocultaba en un complejo de cabañas próximo a una zona boscosa del municipio de Tapalpa hasta que fue abatido el pasado domingo por el Ejército mexicano durante la operación que —supuestamente— tenía como objetivo capturar al capo de la droga vivo.

Según ha explicado este lunes el Secretario de la Defensa Nacional de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, realizaron seguimiento —con ayuda de Estados Unidos— "a la red de vínculos de 'El Mencho', hasta que se dieron las condiciones para planear su detención". Y eso ocurrió hace unos días.

"El 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales" del objetivo trasladando a la mujer "a una instalación del poblado de Tapalpa (Jalisco)" en la que "se reunió" con el narco. Un día más tarde, ella "se retira del inmueble" pero "él se quedó allí con un círculo de seguridad".

De manera que "el mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación", que el general define como "doctrinaria". "Una acción más de las que se realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo", ha señalado. A tenor de sus explicaciones, rápidamente "se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes".

"Uno terrestre, que estaba integrado por personal de las fuerzas especiales del Ejército y la fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, ha detallado Trevilla. Otra "aeromóvil, constituida por seis helicópteros y personal de las fuerzas especiales, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco" y "un apoyo aéreo".

El día D

Una vez que el día 22 de febrero, en el transcurso de la noche, confirman la presencia de 'El Mencho' en el mencionado complejo de cabañas, se inicia la operación —asegura el general— "para efectuar la detención". "Iba a ser un cerco", explica. Pero se encontraron con la gente del narco, que les atacó, y él intentó escapar.

'El Mencho' y su círculo cercano —ha relatado— "emprendieron la huida" hacia la zona boscosa dejando atrás "a un grupo con gran cantidad de armamento". "Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada", ha apuntado el Secretario de la Defensa Nacional de México. El Ejército lo repele y "fallecen ocho delincuentes".

El personal de las fuerzas especiales que persigue a 'El Mencho' y sus hombres ubica al grupo "oculto entre la maleza" y "hacen fuego". De manera que resulta herido junto con dos de sus escoltas y "se determina que es necesario evacuarlos". "Estaban muy graves", exclama. "Y piden el apoyo de un helicóptero para que sean trasladados a una instalación médica en Jalisco".

Sin embargo, tanto el líder del CJNG como sus dos guardaespaldas y un militar mexicano que fue alcanzado e iba a ser evacuado "fallecen en el trayecto" y "debido a eso, se decide en ese momento que (la aeronave) se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia donde estaba un avión casa de la fuerza aérea" que les llevó a la Ciudad de México.

"Ya no era conveniente llegar a Guadalajara, por el riesgo que podía correrse", ha alegado el Secretario de la Defensa Nacional de México. Temían que los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación acometiera "acciones violentas", ha añadido Trevilla Trejo. Aunque igualmente grupos armados de la organización criminal han sembrado el pánico por todo el país.

Que 'El Mencho' resultara fallecido en la operación ha levantado suspicacias de todo tipo. Estados Unidos, que iba tras el capo de la droga desde hace años, le quería vivo. La información de la que disponía podía ser de relevancia en la guerra contra el narcotráfico emprendida por la Administración Trump. Y podía haber aclarado los vínculos de los Gobiernos de López Obrador y Sheinbaum con los cárteles de la droga.

Tres décadas tras él

Nemesio Oseguera Cervantes, quien lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta su fallecimiento, "se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de 'Los Valencia', o Cártel del Milenio", ha explicado el general. "Desde esa fecha, ya empezó a ser considerado como objetivo relevante".

"En mayo de 2016, Estados Unidos lo agregó a su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto de 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura de 'El Mencho'. En diciembre de 2024, el Gobierno de EEUU ofrece 15 millones de dólares".

¿Qué papel tuvo Estados Unidos?

"Quien ejecuta la operación es quien la debe planear. En este caso, fue el personal de las Fuerzas Especiales (del Ejército mexicano) y personal de la Guardia Nacional", ha querido dejar claro el general Trevilla.

México está en calma tras operativo en Jalisco. Fuerzas federales mexicanas a cargo de acciones. Estados Unidos colabora en inteligencia e información.

Las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional de México han ido en la misma línea que las realizadas por su presidenta, Claudia Sheinbaum, que ha asegurado que no hubo participación de Washington en la operación. Aunque sí ha reconocido que el "intercambio de información" con instituciones estadounidenses fue fundamental para su desarrollo.