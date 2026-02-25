Sayde Chaling-Chong García, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y de la Alianza Democrática China, ha asegurado en esRadio que el régimen cubano afronta su recta final y que ya estaría negociando su salida del poder. Lo ha hecho en el programa Es la Mañana de Federico, dirigido por Federico Jiménez Losantos, donde ha afirmado con rotundidad que "la dictadura del Partido Comunista de Cuba se acaba en 2026".

Según Chaling, la situación actual no responde a una emergencia puntual, sino a un colapso estructural que se arrastra desde hace décadas. "Cuba está en emergencia desde la caída del Muro de Berlín. Hambre, necesidad y apagones no son nuevos; lo milagroso ahora es que a veces haya luz", ha ironizado.

"No es diálogo, es una capitulación"

El activista relató que recientemente participó en Madrid en un encuentro con Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, quien —según ha explicado— trasladó con claridad que 2026 será el año del final del régimen cubano.

Para Chaling, lo que se está produciendo no es un proceso de diálogo con el régimen, sino una negociación de facto para organizar su salida. "No es un diálogo con terroristas, es una capitulación. Están viendo a qué hora se van y en qué términos", ha sentenciado.

A su juicio, la cúpula del Partido Comunista de Cuba negocia garantías ante un escenario en el que ha perdido apoyos exteriores y margen de maniobra. "Siempre han vivido de un padrino: primero la Unión Soviética, luego Venezuela. Ahora no tienen ninguno. Y el gran problema es que no pagan", ha señalado.

Sin capacidad militar ni respaldo exterior

Durante la entrevista, Chaling ha descartado que el régimen tenga capacidad real de respuesta militar ante un hipotético escenario de presión internacional. "El armamento es soviético, obsoleto. No hay modernización. No tienen ninguna capacidad militar real", ha asegurado.

En su análisis, la fortaleza del sistema no reside en su Ejército, sino en su aparato represivo y en el control social acumulado durante más de seis décadas. "Han sido muy eficaces para reprimir y para exportar represión, pero eso no es tener un Ejército moderno", ha apuntado.

También ha sostenido que Cuba ha perdido peso estratégico. "China es muy reticente porque no pagan. Y ningún Estado serio sostiene indefinidamente a quien incumple", ha insistido.

Una "calma tensa"

Pese a su optimismo sobre el desenlace, Chaling ha advertido de un aumento de la represión en las últimas semanas. Según ha explicado en esRadio, en la isla se vive una "calma tensa", con nuevas detenciones y un clima de nerviosismo dentro del aparato estatal.

"La lista oficial habla de cerca de mil presos políticos, pero están deteniendo a muchísima gente", ha denunciado. Ha añadido que incluso su propia familia ha sufrido amenazas, que su propia hija ha sufrido abuso sexual y que existe un temor creciente entre la población ante posibles represalias

Aun así, ha destacado que nunca antes se había visto al régimen negociar abiertamente su salida. "Hay una desconexión total entre la cúpula y las instituciones. Están negociando mientras lo niegan públicamente. Eso es totalmente nuevo", ha afirmado.

De cara a una eventual transición, el presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo ha subrayado que la reconstrucción de Cuba será compleja y no solo económica.

"No es solo levantar infraestructuras. Hay que reconstruir el tejido moral e intelectual. El comunismo ha degradado al hombre libre", ha sostenido, advirtiendo de que varias generaciones han crecido bajo un sistema que ha normalizado la escasez y el miedo.

En este sentido, ha defendido la necesidad de un Gobierno provisional de tecnócratas y de una tutela internacional que garantice un tránsito ordenado hacia la libertad. "Gestionar el puente hacia la libertad va a ser complejo. Necesitamos gente preparada que administre esa transición", ha afirmado el presidente de la alianza.

"La libertad es adictiva"

Chaling ha concluido apelando a la labor informativa desde España y Europa como herramienta clave en este momento. Ha recordado que, pese a las limitaciones de acceso a internet, los cubanos buscan vías alternativas para informarse y romper el cerco propagandístico. "Lo más importante ahora es informar y dar esperanza. Muchos tienen miedo porque nunca han vivido en libertad. Pero la libertad, cuando la pruebas, es adictiva", ha sentenciado.