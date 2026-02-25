¿Quién será el siguiente, una vez tachados Maduro y 'El Mencho'?

"Who's next?!?", es la pregunta que ha lanzado este martes el congresista estadounidense de origen cubano Carlos A. Giménez a través de su perfil en la red social X. Aunque es fácil adivinar en quién está pensando el republicano. Precisamente este 24 de febrero se han cumplido 30 años del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate presuntamente ordenado en 1996 por el dictador Raúl Castro, por intentar auxiliar a los balseros que huían del régimen comunista con sus embarcaciones rudimentarias, cruzando el Estrecho de Florida.

Giménez es uno de los tres miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de raíces cubanas, junto con María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, que han solicitado formalmente que Castro sea procesado por dar la orden de lanzar los misiles que atacaron las aeronaves de la ONG que realizaba misiones humanitarias en la zona, ocasionando la muerte de cuatro personas. Una petición que llega en un momento crítico para la dictadura cubana, absolutamente asfixiada desde que su aliado Nicolás Maduro fue capturado y la isla caribeña perdió a su principal distribuidor de petróleo.

¿El dictador cubano ninguneado?

Donald Trump ha aprovechado que Cuba pasa por la peor crisis energética de su historia —que convive desde hace varios años en la isla con la carestía de alimentos y medicinas, entre otros elementos básicos— para presionar al castrismo y provocar un cambio de régimen. "El tiempo del comunismo se acabó", dijo el presidente estadounidense cuando anunció que estaban hablando al más alto nivel para buscar una solución pacífica. Mientras las conversaciones avanzan, se hacen quinielas acerca de qué cabezas rodarán como resultado de esa negociación.

Muchos piden la de Castro, pero tiene más posibilidades de caer Miguel Díaz-Canel, al que han dejado fuera de los contactos con el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. En cualquier caso, el proceso podría tardar más de lo que los cubanos desean. Y el compromiso de la Administración Trump parece concretarse en que ocurra antes de que acabe el 2026. Por lo que aún habría margen. Hay quien apuesta a que la cuenta atrás del reloj ha empezado para el Ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

¿El narcoministro de la Paz?

En los últimos días, Cabello se ha convertido en el narco más buscado por Estados Unidos. El arresto de su jefe —Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo— le puso en el punto de mira. Y la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación —Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', abatido el pasado domingo por el Ejército mexicano— ha hecho el resto.

Hasta que se produjo la captura del líder bolivariano, el pasado 3 de enero, la Administración Trump ofrecía 10 millones de dólares por información que derivara en la detención y/o condena de Cabello. Maduro era el principal objetivo —cuya cabeza valoraban en 50 millones— y 'El Mencho' era el segundo —daban 15 millones por él—.

Una vez eliminados estos dos objetivos, Cabello —considerado además la pieza principal del aparato de represión chavista— es el siguiente de la lista. La recompensa que EEUU ofrece por su cabeza se actualizó el 10 de enero de 2026, una semana después de que los Delta Force extrajeron al líder chavista de su fortaleza en Caracas, y en la actualidad es de 25 millones de dólares.

¿El extorsionador de los cárteles?

Otro de los nombres que suena es el de Vladimir Padrino López, el ministro venezolano al que la DEA investiga desde 2014 y considera responsable de "facilitar el transporte aéreo de cargamentos de cocaína" a Centroamérica valiéndose de su cargo al frente de la cartera de Defensa. Desde el pasado 10 de enero, la Administración Trump ofrece 15 millones de dólares por él.

Según sus pesquisas, cobraba "una cuota" a las organizaciones criminales —que superaba los 60.000 dólares— por permitir a las aeronaves que llevan la droga una "salida segura" del país. "Si no se pagaba por adelantado, Padrino López ordenaba al Ejército venezolano que destruyera la aeronave no autorizada" y utilizaba a sus subordinados para cobrar la 'mordida', con la que se financiaban las campañas electorales del PSUV.

¿El exterminador iraní?

Y, aunque nos alejemos de la guerra contra el narcotráfico, no nos podemos olvidar del líder supremo de Irán desde 1989, Alí Jamenei. Él mismo desconfía de las negociaciones que mantiene con la Administración Trump y ha nombrado sucesores para él y otros cargos de relevancia con el objetivo de que el régimen sobreviva si él y/o sus esbirros son eliminados por Estados Unidos.

Washington ha desplegado el mayor contingente militar en la zona desde la invasión de Irak en 2003. Y Trump avisó de que pasarían "cosas malas" si no hay acuerdo. El presidente estadounidense parece decidido a acabar con la tiranía de la república islámica, que ha masacrado a miles de manifestantes desarmados que reclamaban libertad en las calles. Aunque desde la Casa Blanca se insiste en que la vía principal sigue siendo la diplomática.