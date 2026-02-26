Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha estadounidense y Rubio responde que actuarán "en consecuencia"

Escala la tensión entre la tiranía cubana y Washington después de que el régimen abriera fuego contra una lancha procedente de Florida que se "aproximó" a sus aguas territoriales, cerca de Cayo Falcones.

Según la dictadura cubana, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes. "Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado", señala en un comunicado. Cuatro tripulantes de la lancha murieron.

Mientras el régimen afirma que se trataba de un intento "de infiltración con fines terroristas" por parte de Washington y que transportaban en el barco "cócteles molotov, rifles de asalto y pistolas", el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que responderán "en consecuencia" tras la muerte de los cuatro tripulantes.

"Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado que verificarán lo sucedido "de forma independiente" puesto que, hasta el momento, "la mayor parte de la información" en sus manos procede de las autoridades cubanas. "Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas".

Rubio ha indicado que el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y "otros organismos" están investigando lo sucedido, insistiendo en que "no voy a especular". Pese a ello, ha negado que entre la tripulación se encontrase "personal del Gobierno estadounidense", rechazando que detrás de la embarcación haya una "operación" de la Casa Blanca.

"Sumamente inusual"

El dirigente de la cartera ministerial ha planteado que "es sumamente inusual ver tiroteos en mar abierto como ese". "No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo", ha apuntado.

Según ha anunciado, la Embajada estadounidense en La Habana ha solicitado "acceso" a los supervivientes del tiroteo en la embarcación afectada en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara, pero ha eludido abordar "qué hacían, por qué estaban allí".

El régimen ha identificado a los seis supervivientes, que estarían siendo atendidos en hospitales de la isla, y a uno de los cuatro fallecidos, Conrado Galindo.

Su hija, en declaraciones recogidas por The Washington Post, ha señalado que no sabía que su padre había viajado a la isla y que pensaba que estaba trabajando entregando paquetes de Amazon fuera de Miami. El fallecido llevaba viviendo en Estados Unidos diez años y nunca había vuelto a Cuba.