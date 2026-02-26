Tarek Saab, el fiscal general de la represión chavista, nuevo Defensor del Pueblo de Venezuela

Poco ha durado la alegría por la dimisión de Tarek William Saab como Fiscal General de Venezuela. El hombre que ordenó centenares de secuestros y ha sido una de las piezas clave del aparato de represión del régimen chavista durante los últimos 9 años, ha sido inmediatamente nombrado Defensor del Pueblo.

Sus víctimas lo han recibido como un insulto. Bajo su mandato, se han perpetrado detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y asesinatos de opositores y manifestantes que participaron tanto en las protestas de 2014 como en las de los dos últimos años —desde las elecciones fraudulentas de 2024—.

La carta de renuncia de @TarekWiliamSaab como fiscal general es una burla a los miles de vzlanos a quienes nos violó nuestros #derechoshumanos, exalta que su gestión al frente del @MinpublicoVEN la llevó con "hidalguía y honor" cuando en mi caso montó un burdo show en cadena… pic.twitter.com/6ZTnclxhDw — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) February 26, 2026

En diciembre de 2025, Saab mostró su apoyo "absoluto" al sátrapa Nicolás Maduro durante una entrevista concedida a la BBC. Incluso para "la defensa integral de nuestra nación por la vía de las armas", añadió. A Edmundo González, el vencedor legítimo de las elecciones presidenciales celebradas en 2024, se dirigió despectivamente como el "candidato afiche" (de papel o sin peso).

Ocupará el cargo de Defensor del Pueblo —que ya ostentó justo antes de convertirse en el máximo representante del Ministerio Público en 2017— "temporalmente", hasta que se realice el proceso de selección de funcionarios del que saldrá su sucesor. Saab ha jurado este miércoles que estará "a la altura nuevamente" de esta "importante responsabilidad".

Según ha señalado, asumió la Fiscalía General en un "tiempo sumamente difícil". La oposición venezolana protestó en las calles durante varios meses. Y él, ha asegurado, contribuyó a mantener la "convivencia democrática" y la paz ante "agresiones jamás vistas en la historia reciente" de Venezuela.

¿Qué hay detrás del nuevo nombramiento?

No ha facilitado los motivos que le han llevado a renunciar al cargo de Fiscal General, que debía ocupar hasta 2031. Sí lo ha hecho Alfredo Ruiz, que ha afirmado que dejaba la Defensoría del Pueblo por causas personales, familiares y de salud. Sin su dimisión, Saab no podría haberle dado el relevo. Un cambio que podría responder a una argucia del régimen para darle inmunidad (de la que no gozaba como fiscal general).

La Misión de la ONU sobre Venezuela denunció corrupción de alto nivel en el Ministerio Público: En 2018, el propio Tarek William Saab era investigado por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos relacionados con la firma de contratos con Conkor, empresa en la que él… pic.twitter.com/Ax0RdNGMkD — PROVEA (@_Provea) February 25, 2026

El Ministro de Interior, Justicia y Paz —Diosdado Cabello, el narcoterrorista más buscado por Estados Unidos tras la captura de Maduro y la eliminación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— ha manifestado su confianza en Saab. "No tenemos duda de que lo va a hacer muy bien", ha señalado.

Diosdado Cabello sobre Tarek William Saab. pic.twitter.com/ZjdcXredk7 — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) February 26, 2026

¿Quién es Tarek William Saab?

Saab junto a Chávez y Castro cuando era gobernador de Anzoátegui, en 2006.

El abogado de origen libanés fue apodado "el poeta de la revolución" por Hugo Chávez, a quien conoció en 1992 cuando éste estaba en la cárcel —por liderar el golpe de Estado fallido contra Carlos Andrés Pérez— y ayudó a que consiguiera el indulto —que llegó dos años más tarde—.

De manera que, cuando Chávez gana las elecciones en 1998 y asume la Presidencia del país, se convierte en uno de sus grandes aliados. De hecho, el líder bolivariano le encomendó la redacción del capítulo de derechos humanos de la Constitución de 1999.

Durante unos años fue diputado. Entre 2004 y 2012, gobernador del estado Anzoátegui. De 2014 a 2017, asumió el cargo de Defensor del Pueblo. De 2017 a 2026, el de Fiscal General del Estado. Y ahora vuelve a su puesto anterior.