La fortuna oculta de Maduro: del "sueldito" de 120 dólares a amasar miles de millones

Cien dólares mensuales. Ese es el "sueldito" que el sátrapa Nicolás Maduro decía cobrar como presidente de Venezuela poco antes de ser capturado —el pasado 3 de enero— por los Delta Force estadounidenses en su fortaleza de Caracas. Unos ingresos que difícilmente explican los miles de millones de dólares que tendría repartidos por varios países, así como la flota de coches de lujo —con varios Rolls Royce y Lamborghini— y aviones privados —entre ellos, un Dassault Falcon 900EX— de los que gozaba el mandatario.

El 28 de diciembre de 2025, el líder bolivariano pronunció un discurso —que fue retransmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV)— con el que intentó limpiar su deteriorada imagen pública, especialmente desde el ‘pucherazo’ de las elecciones presidenciales de 2024 —en las que el opositor Edmundo González fue el legítimo vencedor—. Buena parte de él lo dedicó a negar las acusaciones que ha recibido en los últimos años por su enriquecimiento ilícito y el de otras personas de su entorno.

"Me resbala lo que digan de mí. No he sido ni soy magnate, ni quiero material para mi vida. Tengo una sola cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que casi no le veo la cara. Yo gano dos petros, pero ni a eso le veo la cara, porque…"

"Me resbala lo que digan de mí. No he sido magnate. No soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida", afirmó. "Tengo una sola cuenta. Una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente", aseguró. "Yo gano dos petros (alrededor de 120 dólares). Pero a esa platica no le veo la cara porque, cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar unas cositas", añadió con tono jocoso. Negaba lo innegable.

Bienes en Estados Unidos

El pasado mes de agosto, el Gobierno de Estados Unidos confiscó más de 700 millones de dólares en activos a Nicolás Maduro, a quien acusaba de liderar el Cártel de los Soles —declarado un mes como una organización terrorista por la Administración Trump—. "Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", señaló la fiscal Pam Bondi. De ahí que Washington decidiera aumentar la recompensa por información que condujese a su arresto, que pasó de 25 a 50 millones de dólares.

Entre los bienes confiscados al presidente de Venezuela —explicó Bondi— había: dos lujosos aviones, nueve vehículos, millones de dólares en joyas, una granja de caballos, varias mansiones en Florida y una en República Dominicana. Estados Unidos también habría adoptado medidas contra miembros del Gobierno de Maduro. Entre ellos uno de los hombres fuertes del régimen: Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz.

"Dicen que a mí también me bloquearon las cuentas... ¿Qué cuentas? ¡Cuentas por pagar, será que tengo yo!", respondió Cabello —pieza clave del aparato de represión del chavismo y el narco más buscado por Estados Unidos en este momento—. "Ah sí, la cuenta de YouTube me la bloquearon. Es verdad", se burló en su controvertido programa ‘Con el mazo dando’, del que se ha servido para señalar y amenazar a la disidencia a través del canal estatal VTV.

Activos en Suiza

Las autoridades suizas confirmaron hace unos días que han congelado un total de 687 millones de francos —alrededor de 887 millones de dólares— en activos venezolanos vinculados a Nicolás Maduro. Un tercio de ellos —algo más de 300 millones de dólares— ha sido bloqueado desde la captura del sátrapa venezolano.

Los otros dos tercios, relacionados con distintos procedimientos penales abiertos en el país alpino, habín sido paralizados antes de la operación impulsada por Donald Trump para extraer a Maduro de su fortaleza en Caracas. El arresto propició que Suiza ordenara el 5 de enero de 2026 la inmovilización del resto de los activos del mandatario venezolano y sus asociados.

Una "medida de precaución" que las autoridades del país habrían adoptado ante la posibilidad de que se inicien procedimientos legales con respecto a los activos adquiridos ilícitamente. De confirmarse este extremo, aseguró hace varias semanas el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, se restituirán en forma de beneficio a la población venezolana.

¿Blanqueó dinero en Bulgaria?

Tras la captura de Maduro ha salido a la luz una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria —que comenzó hace 7 años por el lavado de 150 millones— que demostraría que el entorno de Maduro blanqueó, entre 2017 y 2019, un montante de 500 millones de euros a través de la entidad búlgara Investbank. En concreto, haciendo transferencias desde 101 cuentas de clientes fiduciarios.

Según informa el medio digital búlgaro Bivol, especializado en periodismo de investigación, los fondos provenían principalmente de la petrolera estatal venezolana PDVSA y se habrían canalizado hacia paraísos fiscales. Eso sí, las cuentas fueron congeladas en febrero de 2019 por la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS) a petición de las autoridades estadounidenses.

De los 500 millones de euros, añade el diario, solo 40 millones "están actualmente disponibles y congelados". Los otros 450 millones presuntamente "se transfirieron a sociedades offshore" ubicadas en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Y se accedió a ellos por banca electrónica "desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela".