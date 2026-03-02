Machado anuncia su regreso a Venezuela para liderar la transición: "Es indetenible"

María Corina Machado ha anunciado este domingo, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, su intención de regresar a Venezuela "en pocas semanas". Su objetivo es claro: consolidar un "gran acuerdo nacional de consensos" que permita articular la transición democrática y preparar el terreno para una nueva victoria electoral frente al régimen.

"Queridos venezolanos, hace 80 días salí de Venezuela con una misión. Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla", afirmó Machado, subrayando que la caída de la dictadura y la recuperación de la libertad son procesos "posibles e indetenibles".

Queridos venezolanos,

tenemos la FUERZA, la RUTA y las TAREAS claras.

TODOS somos necesarios para lograr nuestra Libertad. En pocas semanas, nos vemos en Venezuela. pic.twitter.com/lfJXRb3Oc9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 1, 2026

En su mensaje, Machado ha vuelto a poner en valor la firmeza de la administración estadounidense. Agradeció al presidente Donald Trump su "visión y coraje" en la ofensiva para capturar a Nicolás Maduro, aunque recordó que el dictador ya fue "derrotado apabullantemente" en las urnas en julio de 2024. Cabe recordar que, tras aquel proceso plagado de irregularidades, gran parte de la comunidad internacional reconoció la victoria del candidato opositor, Edmundo González.

La hoja de ruta de la dirigente se centra ahora en tres pilares: fortalecer la unión de todos los venezolanos, consolidar un acuerdo nacional con organizaciones políticas y sociales y garantizar la gobernabilidad durante el proceso de transición hacia la democracia.

La amenaza de Delcy Rodríguez

El regreso de Machado se producirá en un contexto de máxima tensión. El chavismo, ahora bajo el mando de la "presidenta encargada" y heredera del chavismo Delcy Rodríguez, ya ha lanzado advertencias directas. Rodríguez aseguró en una entrevista reciente que Machado tendrá que "responder ante la Justicia" por haber solicitado, según el relato del régimen, una "intervención militar" y sanciones internacionales.

Además, la actual cúpula venezolana ha diseñado una Ley de Amnistía a medida. Aunque el Parlamento ha recibido más de 1.500 solicitudes para excarcelar a presos políticos, el texto excluye explícitamente a quienes hayan apoyado "intervenciones extranjeras", una cláusula redactada específicamente para intentar frenar el retorno de figuras como Machado tras los eventos del pasado 3 de enero.

Pese a las amenazas de cárcel, María Corina Machado mantiene su apuesta por el retorno físico al país: "Llegaremos para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".