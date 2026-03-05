Pillan a la misión diplomática cubana expulsada de Ecuador quemando documentos en la azotea de la embajada

El Gobierno de Ecuador ha roto relaciones con el régimen de La Habana y ha declarado persona non grata tanto al embajador cubano en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, como a los otros 21 miembros de la misión diplomática, a los que ha concedido un plazo de 48 horas —desde la notificación oficial— para que abandonen el país.

En el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no se detallan los motivos que habrían llevado al Gobierno de Noboa a tomar esta decisión, aunque sí señala que la ha adoptado en base al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Este establece que "en cualquier momento y sin tener que explicar los motivos" un país puede notificar al Estado acreditante que el jefe de la misión o cualquier miembro del personal diplomático es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable, como así ha sido.

De manera que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha dispuesto el retorno del embajador José María Borja, quien desempeñaba esa función desde el año 2021 y con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica. La lista de expulsados incluye a asesores, consejeros y personal administrativo. Es decir, representación diplomática cubana en Ecuador al completo.

¿Más presión de Trump?

La reacción de La Habana no se ha hecho esperar. El régimen castrista ha rechazado "en los términos más enérgicos" la decisión de Noboa, que ha calificado de "injustificada y arbitraria". Huelga decir que podría responder a una medida más de presión de la Administración Trump, con la que Ecuador acaba de dar un golpe conjunto al narcotráfico.

De hecho, ha sido aplaudida públicamente por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, que ha definido la acción como "una medida que responde a los intereses de seguridad nacional de Ecuador" y "fortalece la cooperación en defensa y seguridad" entre ambos países.

Aplaudo la decisión contundente de @DanielNoboaOk, una medida que responde a los intereses de seguridad nacional del Ecuador, reafirma su liderazgo basado en principios y fortalece la cooperación en defensa y seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. Otros países deben seguir… https://t.co/z1MTLLnxs8 — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) March 4, 2026

Destrucción de documentos de película

Lo más sorprendente de este episodio es la forma en la que la misión diplomática cubana se habría deshecho de la documentación que no quería dejar en la embajada a su marcha: quemándolos en una especie de barbacoa situada en la azotea del edificio. Las imágenes las ha publicado con tono de burla el propio Noboa en su perfil de X, con la frase "parrillada de papeles".

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Por su parte, la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo se ha preguntado en redes sociales "¿quién quema papeles en el techo de una embajada?". Su conclusión: "solo quien intenta destruir evidencia". La parlamentaria ha afirmado que las imágenes "confirman lo que por años se denunció: indicios de espionaje político en Ecuador".