Cuba vende como liberación la salida de 13 presos políticos que seguirán cumpliendo condena

La dictadura cubana anunció la excarcelación de 51 presos "en los próximos días" gracias a la mediación del Vaticano. El proceso ya ha comenzado, y desde la ONG Prisoners Defenders concretan que 13 de ellos son presos políticos. Es el caso por ejemplo de Adael Jesús Leyva Díaz, de 29 años. Este hombre cumplía una condena de 13 años por sedición. "Feliz, contento de estar con la familia", dijo a EFE tras regresar a su hogar en el barrio habanero de Arroyo Naranjo, al poco de salir de la prisión de trabajos forzados Zona 0 del Combinado del Este. El resto de encarcelados por motivos políticos los pueden consultar en la publicación que ha hecho la ONG en la red social X.

🔴ACTUALIZACIÓN: Del anuncio del abominable régimen de #Cuba de 51 "liberados", hemos documentado 13 presos políticos EXCARCELADOS BAJO AMENAZAS Y CON LAS SENTENCIAS INTACTAS, en régimen carcelario-domiciliar y presos comunes, que deben ser mayoría.

Si no hay más excarcelaciones,… pic.twitter.com/5VlQ2pyxxz — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) March 14, 2026

La excarcelación, sin embargo, no supone el fin de su condena. De acuerdo con Prisoners Defenders, los presos liberados no han recibido indultos, sino permisos temporales condicionados. Permanecerán bajo vigilancia y deberán mantener buena conducta hasta completar la pena impuesta por los tribunales del régimen. Según la organización con sede en Madrid, los liberados no pertenecen a la oposición política de mayor visibilidad, sino que se trata de ciudadanos que participaron en las protestas masivas del 11 de julio de 2021, la mayor ola de manifestaciones contra la dictadura en décadas.

Más de 1.200 presos políticos

El último informe mensual de la ONG señala que Cuba cerró el mes de febrero con 1.214 personas encarceladas por motivos políticos, la cifra más alta desde que esta entidad inició la supervisión del sistema penitenciario de la isla.

🚨 Cuba ya tiene 1.214 prisioneros políticos, un nuevo récord. En febrero se sumaron 28 más (23 hombres y 5 mujeres). Datos febrero 2026: * 131 mujeres encarceladas por motivos políticos

* 31 encarcelados siendo menores

* 467 presos políticos con patologías médicas graves.

*… pic.twitter.com/WVrVyFKnWV — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) March 12, 2026

Los trece excarcelados tienen entre 26 y 52 años, todos varones, y habían sido condenados a penas de entre nueve y dieciséis años por delitos como atentado, desacato, desórdenes públicos, sabotaje o sedición. Las críticas de organizaciones de derechos humanos no se han hecho esperar. Amnistía Internacional denunció que el régimen cubano utiliza a los presos políticos "como fichas de cambio en un juego político" y exigió la liberación "inmediata e incondicional" de todos los encarcelados por motivos ideológicos. En la misma línea se pronunció Justicia 11J, otro organismo que monitorea la represión política en Cuba desde las protestas de julio del 2021. Desde aquí subrayan que la única solución compatible con los derechos humanos pasa por la liberación plena de todos los presos políticos, que ellos contabilizan en 760.

La mediación con el Vaticano

Las excarcelaciones en la isla suelen producirse tras negociaciones diplomáticas en las que frecuentemente actúa como mediador el Vaticano. En ese contexto se enmarca la reciente reunión celebrada el pasado 28 de febrero entre el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y el papa León XIV, acompañado por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin. Días antes, el embajador estadounidense en La Habana, Mike Hammer, había viajado a Roma para reunirse con el responsable vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

La última liberación masiva de presos en Cuba se produjo en enero de 2025, cuando 553 reclusos recuperaron la libertad en el marco de un acuerdo con la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también facilitado por la mediación del Vaticano. A cambio, Estados Unidos retiró temporalmente a la isla de su lista de países patrocinadores del terrorismo.

Sin embargo, tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, el acercamiento diplomático quedó en suspenso y Washington volvió a incluir a La Habana en la citada lista negra.