Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país sudamericano.

Rodríguez ha designado en su lugar al general Gustavo González López, un viejo conocido del régimen, que lleva más de una década en cargos importantes en la estructura de poder bolivariana y que es considerado un hombre de entera confianza de Rodríguez.

A pesar de que Gustavo López es un personaje completamente identificado con el régimen, la destitución de Padrino sigue siendo uno de los cambios más significativos en la cúpula bolivariana en los dos meses desde la captura del dictador Nicolás Maduro, que en este momento está a la espera de juicio en Estados Unidos.

¿Quién es Gustavo González López?

Se trata de un militar que, como toda la cúpula actual del Ejército, fue ascendido por Hugo Chávez y era, de hecho, un hombre de su total confianza. También lo es de Delcy Rodríguez que lo nombró comandante general de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela el 6 de enero, solo tres días después de la captura de Maduro.

Pero su carrera política es mucho más larga y, de hecho, no es la primera vez que ocupa una cartera ministerial, ya que fue ministro del Interior por algo más de un año, entre marzo de 2015 y agosto de 2016.

En su historial cuenta con dos etapas como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido Sebin, la primera entre febrero de 2014 y octubre de 2018 y la segunda desde abril de 2019 hasta octubre de 2024.

Durante estos mandatos se han dado numerosos casos de desapariciones y torturas, una de ellas tuvo especial relevancia cuando en octubre de 2018 murió en circunstancias misteriosas el concejal Fernando Albán, que se encontraba detenido en uno de los centros del Sebin en Caracas.

Fue sancionado tanto por la Administración de Obama como por países europeos por vulneraciones de los derechos humanos y también se ha visto involucrado en un caso de corrupción en que aparecía también Odebrecht, la empresa brasileña cuyo nombre ha aparecido en casos de corrupción política por toda Sudamérica.