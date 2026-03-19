Silvio Rodríguez se ofrece a empuñar un rifle de asalto AKM si Trump agrede a Cuba

"La actual crisis energética que atraviesa Cuba no es un accidente de la naturaleza ni una mera falla de infraestructura. Es el punto álgido de un asedio geopolítico diseñado con precisión quirúrgica a lo largo de seis décadas", arranca el post del cantautor cubano Silvio Rodríguez en el blog Segunda Cita.

Una vez más, el artista se sitúa del lado del régimen comunista en lugar de acompañar a su pueblo en el camino por recuperar su libertad. "Cuba no solo enfrenta la hostilidad del imperio", añade en referencia a Estados Unidos, "sino el abandono silencioso de aquellos que, en teoría, debieran disputar el orden unipolar".

"El bloqueo existe porque Cuba aún interpela, sigue siendo un síntoma incómodo dentro del sistema capitalista global. Si Cuba no representara ninguna amenaza real, bastaría con ignorarla", señala en alusión a la intención del presidente estadounidense –Donald Trump– de provocar un cambio de régimen en la isla caribeña.

El abandono de los aliados

Aunque el régimen insiste en demostrar que "no está sola", el lema del dictador Díaz-Canel y los que le apoyan –véase Irene Montero y la flotilla de Gaza (apoyada por Hamás) que han enviado a Cuba–, lo cierto es que lo está. Y más que nunca. Lo reconoce el propio Silvio Rodríguez, que critica abiertamente a sus dos aliados históricos: Rusia y China. Países que, "atrapados en sus propios conflictos" –Ucrania y Taiwán–, han reducido su apoyo a Cuba "al discurso en los foros multilaterales y a la provisión de determinados recursos, sin desafiar estructuralmente el bloqueo".

También arremete contra los líderes de Brasil y Colombia (Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente) por sus "abrazos vacíos". Y contra "algunos de los países pequeños que recibieron solidaridad cubana" en forma de "médicos en sus aldeas o maestros en sus escuelas", en referencia a las misiones de esclavos cubanos que el régimen castrista ha estado explotando en el extranjero, y que han decidido "aliarse con el más fuerte (Estados Unidos)".

El diálogo es una "trampa"

Cabe recordar que han sido muchos los países que han decidido marcar distancias con el debilitado régimen castrista, que –gracias a la captura de Nicolás Maduro y la intervención de EEUU en Venezuela, que le han supuesto la pérdida del petróleo y demás subsidios que recibía del chavismo y ha agudizado su crisis energética– se ha visto obligado a hablar con la administración Trump sobre el futuro de la isla.

Un diálogo que Silvio Rodríguez define como "trampa". "Si no obtienen lo que quieren, invaden o destruyen", asevera, "la diplomacia es solo la antesala de la agresión". "La ayuda humanitaria que llega a Cuba hoy —los envíos de alimentos, medicinas, generadores— es vital para aliviar el sufrimiento inmediato. Pero en términos políticos, funciona como un paliativo que corre el riesgo de despolitizar la crisis", señala.

Dispuesto a llegar a las armas

Al régimen no le quedan opciones, reconoce a medida que repasa las distintas posibilidades (negociación, resistencia e implosión). Quedaría una cuarta, dice: que volvieran los apoyos de sus aliados. Pero tampoco parece que lo vea viable. Tras una interminable disertación, Rodríguez concluye con una batería de preguntas que se resumen en: ¿de qué lado estás y qué vas a hacer?.

Él deja claro que está en el del régimen y la Revolución cubana, que han llevado al país a la miseria más absoluta y reprimido a su pueblo durante cerca de siete décadas. Cuestiones a las que no hace mención alguna. El cantautor del castrismo niega que –como dijo Trump hace semanas, o señalaba este miércoles el presidente costarricense– Cuba sea un "Estado fallido" o que "el modelo comunista ha fracasado".

En cuanto a lo que él está dispuesto a hacer, deja claro que incluso a llegar a las armas. "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", señala Silvio Rodríguez en uno de los comentarios de su blog a colación de una publicación de Díaz-Canel en X en la que se queja de que Estados Unidos amenaza con agredir a Cuba y le advierte que "cualquier agresor externo chocará contra una resistencia inexpugnable".