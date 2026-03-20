Exiliados cubanos sobre la flotilla de Pablo Iglesias: "Es un insulto muy doloroso"

Decenas de cubanos exiliados se han concentrado este jueves frente al Parlamento Europeo para exigir el fin del régimen comunista en la isla y reclamar una intervención internacional que acelere la caída de la dictadura. Entre gritos de "¡Cuba libre!", los manifestantes han denunciado la situación límite que atraviesa el país y han compartido testimonios personales marcados por la represión, la escasez y la falta de libertades.

Asimismo, el expresidente de la Junta de Extremadura por el Partido Popular, José Antonio Monago, ha acudido a la concentración en representación de la formación política. "Esta mañana hemos redactado una petición en el Senado para que el Gobierno de España se sume a la lucha democrática del pueblo de Cuba, que se ponga en libertad a los presos políticos y, en definitiva, que los derechos y libertades del pueblo estén garantizados. El Gobierno de España tiene la obligación de ayudar", ha defendido ante los exiliados.

La protesta se produce en un momento crítico, tras las recientes declaraciones del dictador Miguel Díaz-Canel sobre negociaciones con Estados Unidos, en un contexto de colapso económico, apagones generalizados y creciente presión internacional.

Una vida marcada por el control y la represión

Los testimonios recogidos reflejan décadas de control político y ausencia de libertades. Luis Enrique, médico exiliado, resume esa experiencia: "Tratan de que tú pienses como ellos y, si piensas diferente, tienes que enfrentar la justicia, años de cárceles". Tras llegar a España, asegura haber descubierto "lo que en realidad es la libertad".

En esa misma línea, Santiago, que lleva 18 años fuera de la isla, describe el sistema como "una dictadura totalitaria comunista" basada en una economía planificada "que no funciona" y que ha generado "miseria y esclavitud". "No puedes hablar, no puedes vender lo tuyo… eso no es vida", denuncia.

Incluso quienes no son cubanos han sido testigos de la opresión que vivían en la isla. Lola, una mujer española que ha acudido a la concentración en apoyo a sus amigos cubanos, recuerda cómo conoció a miembros del gobierno de Fidel Castro hace años, cuando su marido, neurólogo, participaba en una conferencia de medicina: "Protestaron porque no les hacían la cama, aunque el personal del hotel estaba en huelga, hablaban de la libertad y, cuando les dijeron que de Cuba no se podía salir, se levantaron y se fueron. Esa era la libertad que tenían".

Hambre, apagones y supervivencia diaria

La situación inhumana en la isla es uno de los puntos más repetidos por los manifestantes. Carlos, joven exiliado, ofrece un relato especialmente duro: "Fui a Cuba en enero con 80 kilos y regresé con 68. Perdí 12 kilos en un mes". Describe apagones de hasta 14 horas y una economía de pura supervivencia: "Un cubano se despierta y lo primero que piensa es qué va a comer".

Celeste, que abandonó Cuba hace 26 años, insiste en que el colapso económico será el detonante final: "Va a caer por hambre, por miseria, por desesperación del pueblo. Es cuestión de supervivencia". Denuncia además la falta de medicamentos y el impacto de enfermedades recientes: "Muchos tienen que comprarlos en el mercado negro y no todos pueden pagarlos".

Luis Enrique confirma esa realidad: "No hay electricidad, no hay agua, no hay comida", y rechaza que la crisis sea reciente: "Esto no es de ahora, eso es de 67 años".

¿Está cerca el final del régimen?

Pese a la dureza de la situación, muchos coinciden en que el régimen atraviesa su momento más débil. "Nunca han estado tan solos, no tienen el apoyo de Venezuela ni de nadie", afirma Carlos, convencido de que "esto no aguanta más".

Cristián reconoce que "va a costar", pero mantiene la esperanza. Santiago va más allá: "Ahora es cuando más cerca está".

También Conchita, española con familiares que tuvieron que huir de la isla, expresa ese sentimiento compartido: "Tengo el deseo de que el fin del régimen está cerca, pero hay dudas".

Trump y el papel de Estados Unidos

El papel de Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro del escenario cubano tras el endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla y su intención de intervenir como ya ocurrió con Venezuela a principios de año. "Necesitamos alguien que nos ayude y en este momento es Trump", defiende Celeste.

Randy insiste en que el problema va más allá de cualquier líder: "No es cuestión de Trump o Cuba, es un pueblo que lleva 60 años oprimido".

Luis Enrique, por su parte, menciona también a Marco Rubio como figura clave: "Tenemos una persona que ha sufrido en carne propia el daño que ha hecho la dictadura, como es Marco Rubio. Yo creo que los factores que hay ahora nos hacen tener esperanza de que muy pronto eso va a caer".

Presos políticos y represión

La represión sigue siendo una constante en los relatos, y la concentración ha mostrado una lona con multitud de presos políticos que a día de hoy siguen sufriendo en las cárceles cubanas por oponerse al régimen. Luis Enrique asegura conocer a numerosos detenidos tras las protestas del 11 de julio: "Los golpearon, los encarcelaron y aún están en esas cárceles sufriendo, sin ver a sus familias".

Otra exiliada, que prefiere no aparecer en el vídeo por miedo a la represión, denuncia el acoso sufrido por su madre y la detención de un vecino. "Simplemente por expresar su opinión", añade Luis Enrique, subrayando la ausencia de derechos básicos.

Lona con presos políticos cubanos extendida en la concentración.

Rechazo total a la "flotilla" de Podemos

Uno de los puntos más críticos de la concentración ha sido la iniciativa impulsada por Pablo Iglesias y respaldada por Irene Montero desde Podemos, que pretende enviar ayuda a Cuba en una flotilla, siguiendo el ejemplo de Gaza.

El rechazo entre los exiliados es unánime. Carlos es contundente: "Nosotros no necesitamos flotillas ni comida. La comida está en las tiendas en dólares, pero el pueblo no tiene acceso porque no hay libertad".

Por su parte, Celeste lo ve intolerable: "Es un insulto muy doloroso para los corazones de los cubanos, porque muy bien que podrían ponerse del lado correcto. Ponerse del lado de la dictadura es brutal, es criminal y es imperdonable".

Carlos, exiliado cubano, sujetando una pancarta que critica la flotilla de Podemos.

Ramón denuncia que estas iniciativas "dan oxígeno a una dictadura", mientras que Luis Enrique insiste: "No nos da libertad".

Un mensaje a Europa y España

Los manifestantes han dirigido también sus críticas al Gobierno del PSOE, al que acusan de mirar hacia otro lado. Ramón lamenta que no se esté "mirando la realidad" del pueblo cubano: "El hambre, la miseria, la insalubridad. Esa es la realidad".

Randy, por su parte, pide una implicación directa de Europa: "Si realmente defienden los derechos humanos, que apoyen la salida de un gobierno mafioso".

La libertad del pueblo cubano

Entre testimonios duros, cifras de hambre y relatos de represión, el mensaje final de la concentración es claro. Carlos lo resume en una frase que se repite entre los asistentes: "Lo que necesitamos es libertad, simplemente libertad".

Un grito que ha resonado frente al Parlamento Europeo y que, según los manifestantes, refleja el sentir de un país que, tras décadas de dictadura, podría estar acercándose a un punto de inflexión.