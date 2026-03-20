Iglesias minimiza la miseria en Cuba y vuelve a blanquear el régimen comunista

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras unas declaraciones realizadas desde La Habana en Canal Red, donde minimiza la gravedad de la crisis que atraviesa Cuba y pone el acento en la "resiliencia" del sistema. Iglesias, que ha viajado a la isla junto a una delegación internacional de dirigentes de la izquierda, ha asegurado que la situación "es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera", después de mantener reuniones con representantes del Partido Comunista cubano.

🇨🇺 "Nos estuvieron contando la situación que es ciertamente difícil pero tampoco como se está presentando desde fuera".@PabloIglesias, director de Canal Red, desde La Habana, Cuba. 📺 EL TABLERO | https://t.co/SlXy7sJe3T pic.twitter.com/Be3kiaZG9I — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) March 20, 2026

Durante su intervención, el exlíder de Podemos ha subrayado que las autoridades cubanas le trasladaron problemas derivados de la falta de combustible, pero ha destacado al mismo tiempo "la aceleración en la transición energética" con la implantación de equipos fotovoltaicos y el uso de motocicletas eléctricas. "Demuestran una enorme capacidad de resiliencia muy interesante", ha afirmado el exvicepresidente, insistiendo en que lo que ha visto sobre el terreno le ha llamado "mucho la atención".

Iglesias también ha relatado el apoyo recibido por parte de algunos ciudadanos cubanos en el extranjero, asegurando que una mujer residente en Alemania le ha agradecido "defender el país" y ha reivindicado los logros del sistema educativo cubano. En su mensaje, el exvicepresidente ha defendido además el trabajo de Canal Red y ha asegurado que el medio tiene seguimiento tanto en la isla como entre simpatizantes de América Latina.

"Aquí en La Habana Vieja pudimos reunirnos con compañeros internacionales del Frente Amplio de Chile, compañeros de La Cámpora de Argentina, compañeros de Brasil, compañeros de Estados Unidos. Nos decían que se prevé la presencia de entre 400 y 600 delegados internacionales a la espera de que llegue la flotilla que ya está partiendo de México", ha señalado el exlíder de la formación morada.

La nueva flotilla de Podemos

Estas declaraciones se producen en el contexto de su participación en la iniciativa internacional Nuestra América, Convoy a Cuba, que pretende llevar ayuda humanitaria a la isla y denunciar la intervención de Estados Unidos.

Sin embargo, durante una concentración celebrada este jueves frente al Parlamento Europeo, varios exiliados cubanos criticaron abiertamente el envío de ayuda en estos términos. "Nosotros no necesitamos flotillas ni comida. La comida está en las tiendas en dólares, pero el pueblo no tiene acceso porque no hay libertad", denunciaba uno de los asistentes a Libertad Digital, mientras otros calificaban la iniciativa como un intento de "dar oxígeno a una dictadura" y un "insulto" para quienes han sufrido la situación en la isla.

En este sentido, los exiliados defendían la intervención de Donald Trump en la isla como una posible vía para acelerar el fin del régimen. "Necesitamos alguien que nos ayude y en este momento es Trump", aseguraba una de las manifestantes, mientras otros apuntaban a que la presión internacional es clave para provocar un cambio político en el país.

Blanqueamiento del régimen

A pesar de que Pablo Iglesias comentaba que la situación "no es la que se está presentando desde fuera", ayer mismo exiliados contaban con dureza la realidad de sus familias y amigos que todavía siguen viviendo bajo el régimen. Apagones de días, sueldos de apenas seis dólares al mes, escasez de alimentos y una lucha constante por la supervivencia resumieron los testimonios.

"Un cubano se despierta y lo primero que piensa es qué va a comer", relataba uno de los participantes, mientras otros denunciaban la falta de medicamentos, la represión política y la ausencia de libertades básicas.

Y es que, según datos recientes, la isla sufre apagones que pueden dejar sin suministro eléctrico a más del 60 % del territorio en las horas de mayor demanda. La combinación de un sistema energético obsoleto y la escasez de combustible ha derivado en cortes de luz que, en algunas zonas, se prolongan durante días, agravando el deterioro económico y social de un régimen que oprime al máximo a la ciudadanía.