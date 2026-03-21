Condenan a 'El Viejo', uno de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe, a 22 años de cárcel

La Justicia colombiana condenó este viernes a 22 años y cuatro meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, El Viejo, por su implicación en el asesinato en 2025 del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto en Bogotá.

Según ha informado la Fiscalía, el condenado ha sido hallado culpable de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y delitos relacionados con armas de fuego.

La investigación ha concluido que Pérez Marroquín desempeñó un papel clave en la planificación del atentado, facilitando el arma utilizada en el crimen y actuando como enlace logístico dentro de la trama.

Tras conocerse la sentencia, el abogado de la familia del senador, Víctor Mosquera, ha valorado el fallo como un avance importante en el esclarecimiento del caso, aunque ha advertido de que aún no se ha alcanzado toda la verdad judicial. En este sentido, ha señalado la existencia de una estructura criminal más amplia, con niveles de dirección y financiación que irían más allá de los autores ya condenados.

Por su parte, el presidente de Colombia, el comunista Gustavo Petro, ha reaccionado al dictamen en redes sociales, cuestionando a quienes acusaron a su Gobierno de estar detrás del asesinato, ahora que existe un condenado confeso.

Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Turbay, ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación? https://t.co/5XpFL5HYo7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

Esta condena se suma a las dictadas recientemente contra Carlos Mora González y Katherine Martínez, que recibieron penas de 21 años de prisión por su participación en el crimen.

El asesinato de Uribe Turbay, perpetrado en agosto de 2025 por un menor de 15 años, causó una fuerte conmoción en Colombia y evocó episodios de violencia política de décadas pasadas. En total, nueve personas fueron detenidas en el marco de la investigación, que apunta a una red de sicarios como responsable del ataque, cuyos móviles siguen sin esclarecerse.