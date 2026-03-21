El ascenso del represor González López, un hombre de confianza de tres presidentes de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sigue en su afán renovador de cara a la galería. Este jueves, ha sido el turno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el anuncio de los "integrantes del Alto Mando Militar" que acompañarán al nuevo ministro de Defensa, cuyo nombramiento hizo público el día anterior y es la prueba irrefutable de que estas designaciones no son más que cambios estéticos.

Anuncio la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro para la Defensa, GJ. Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, paz, estabilidad e integridad territorial de la República. pic.twitter.com/g0A2ezomeF — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 20, 2026

Gustavo González López –otro hombre fuerte del régimen– ha sido el elegido para suceder a Vladimir Padrino López, que ocupaba el cargo desde 2014 y era el titular de la cartera cuando el sátrapa venezolano Nicolás Maduro fue capturado por los Delta Force en su fortaleza de Fuerte Tiuna. Su cabeza se pedía desde hace semanas. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares a quien facilite información que lleve a su arresto

Un hombre del régimen

El nuevo ministro de Defensa fue un hombre cercano a Nicolás Maduro y al controvertido Diosdado Cabello, una de las piezas clave del aparato de represión chavista y el clan de los Soles. En la actualidad, tras la caída de Maduro y ‘El Mencho’, es el narco más buscado por Estados Unidos.

González López siempre ha ocupado cargos de relevancia dentro del régimen, desde tiempos de Hugo Chávez. Ha sido ministro del Interior, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) –acusado de muertes, torturas y detenciones arbitrarias–, y comandante General de la Milicia Bolivariana, entre otras cosas.

También goza de la confianza de Delcy Rodríguez, que le ha ido otorgando cada vez más poder en los últimos meses. El 6 de enero, solo tres días después del arresto de Maduro, la presidenta encargada lo nombró Guardia de Honor Presidencial de Venezuela y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Sancionado por la UE y EEUU

Su nombramiento como ministro de Defensa no está exento de polémica. Opositores y organizaciones pro derechos humanos no han tardado en recordar que González López ha sido sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea con motivo de la represión ejercida contra el pueblo venezolano durante su etapa al frente del SEBIN.

Reciclaje de impunidad. La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela. González dirigió el SEBIN de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Bajo su dirección, el SEBIN ejecutó detenciones arbitarias y torturas,… https://t.co/ndfwAwW6pF — PROVEA (@_Provea) March 18, 2026

En 2020, Naciones Unidas encontró pruebas razonables de que González López "tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos" desde 2014. Entre ellos, mencionó "detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual".