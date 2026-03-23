La flotilla 'deluxe' de la izquierda disfruta de unas vacaciones a todo tren durante su misión en Cuba

"Nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera", dijo a su llegada a La Habana el fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que se desplazó a Cuba en el marco de una supuesta misión humanitaria. Nada más lejos de la realidad. El viaje VIP de la flotilla –al estilo de la de Gaza, apoyada por Hamás– ha desatado una ola de indignación entre los cubanos, que sufren cortes de luz y agua a diario, y no tienen qué llevarse a la boca.

🇨🇺 "Nos estuvieron contando la situación que es ciertamente difícil pero tampoco como se está presentando desde fuera".@PabloIglesias, director de Canal Red, desde La Habana, Cuba. 📺 EL TABLERO | https://t.co/SlXy7sJe3T pic.twitter.com/Be3kiaZG9I — El Tablero | Canal Red (@ElTablero_TV) March 20, 2026

De hecho, este sábado se registraba en Cuba el segundo apagón nacional en cinco días y el séptimo en 18 meses. La isla pasa por la peor crisis energética de su historia desde mucho antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, la isla perdiera a su mayor distribuidor de crudo y el presidente Donald Trump decidiera interrumpir las entregas de petróleo al país caribeño como medida de presión para alcanzar un acuerdo. La situación es insostenible para el pueblo cubano, aunque la izquierda no lo vea o se niegue a reconocerlo.

"Muy bonito todo, pero unos días regresan al capitalismo que tanto dicen odiar", les reprocha una bloguera de la iniciativa 'Make Cuba Great Again'. "Es muy sencillo desde un hotel de lujo", añade, "vivan lo que nosotros vivimos". "Con esto, lo único que logran es darle oxígeno al verdadero culpable de todos nuestros problemas", les espeta otro. "Somos los supervivientes de una bomba atómica que lleva 67 años explotando a cámara lenta", sentencia el vídeo. "Aquí ya no caben más donaciones, solo cabe la libertad".

Cuba 🇨🇺

Jóvenes cubanos desde la isla se pronuncian en contra de la supuesta flotilla humanitaria 👇🏿 pic.twitter.com/Txq6JM4LuM — Mayra Dominguez (@MayraDo57466678) March 23, 2026

El viaje de la flotilla 'deluxe'

Iglesias, Jeremy Corbyn, Clara López y el resto de miembros del convoy están disfrutando de un viaje a todo lujo en la Cuba amable que el régimen castrista les muestra, que dista mucho de ser en la que viven los cubanos. Los comunistas se alojan en un hotel de cinco estrellas, el único edificio con luz de La Habana durante el apagón general del sábado, y se mueven en unos llamativos minibuses eléctricos nuevos de color naranja, de los que no pueden disfrutar los ciudadanos.

La izquierda caviar paseando por Cuba en una reedición Deluxe de la flotilla.

No han traído nada de lo que se supone que necesitan en la isla. Han ido allí para apoyar al régimen que ha arruinado a los cubanos, que malviven bajo ese sistema criminal durante décadas. pic.twitter.com/aTzU803za4 — Capitán General de los Tercios (@capTercio) March 21, 2026

Durante el fin de semana, han hecho turismo, han estado de fiesta y han sido recibidos por Miguel Díaz-Canel. El propio Iglesias ha publicado unas imágenes que bien podrían servir como vídeo para promocionar el paraíso comunista como destino vacacional.

Comunistas de visita en #Cuba disfrutaban de un concierto en el "Pabellón Cuba", ubicado en mismo centro del Vedado. Pocos minutos después ocurrió un nuevo colapso eléctrico y la isla entera quedó apagada. pic.twitter.com/cGZtrcl1qd — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) March 22, 2026

Un recorrido por la Plaza de la Revolución de La Habana, la silueta del sanguinario Che Guevara en la fachada del Ministerio del Interior, un apretón de manos con el dictador y "El necio" de Silvio Rodríguez –que hace unos días se ofrecía a empuñar un rifle de asalto si Trump agrede a Cuba– de fondo.

Indignación con el convoy

Iglesias no saca la basura que se acumula en las calles ante la falta de gasolina para los camiones que deberían recogerla, ni a la gente calentando lo poco que consiguen de comida en hornillos de gas en la puerta de su casa o a los niños que se acercan a los pocos turistas que se encuentran –el turismo ha caído estrepitosamente, cerrando el 2025 con la cifra de visitantes más baja en dos décadas– para pedirles la voluntad.

Y está Cuba la viste, descarado de mierda? Claro q no, porque sabes q si das un paso equivocado aquí, te van a caer a palos, q es lo que mereces por hacer turismo de miseria pic.twitter.com/7vgHxJVbwI — Obsidian 🖤 (@Obsidian8875) March 22, 2026

El comunista tampoco hace referencia a la situación de los hospitales, la falta de medicinas o los presos políticos. Y, por supuesto, ni palabra de las caceroladas o las protestas que los cubanos ya no reprimen, aun a sabiendas de que les puede costar la libertad o incluso la vida. Algo que le reprochan los usuarios en las redes sociales.

Los miembros de la flotilla VIP de Pablo Iglesias y Hasan Piker le arrojan comida a niños cubanos para que bailen mientras ellos graban videos para sus redes sociales. Ya han cruzando todos los limites, se piensan que tratan con animales. Cuba no es un safari para extranjeros. pic.twitter.com/4owL7nBTRq — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 22, 2026

Algunos incluso han publicado vídeos indignantes que reflejan el otro lado del viaje realizado por la flotilla, más allá de que estén haciendo turismo y disfrutando de la isla en lugar de ayudar a su pueblo. Podemos ver –por ejemplo– a los participantes del convoy cambiando a los menores galletas por bailes, como si de atracciones de feria se tratase.