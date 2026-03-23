Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre un accidente al despegar con unos 100 militares a bordo

Un avión de transporte militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sufrido un accidente durante el despegue en Puerto Leguízamo, en el sur de Colombia, zona próxima a la frontera con Perú. En la aeronave viajaban 114 personas, según ha confirmado la propia Fuerza Aeroespacial.

El aparato siniestrado es un Hércules C-130, con capacidad para transportar a más de un centenar de efectivos. Hasta el momento, 67 personas han sido rescatadas con vida. No se ha precisado el número de fallecidos ni las causas del accidente.

🇨🇴 A C-130 Hercules from the Fuerza Aérea Colombiana crashed shortly after takeoff from Puerto Leguízamo, Putumayo, carrying ~90-100 military troops. Rescue ops active; no official casualty or cause details yet. pic.twitter.com/UVHiwaDSue — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 23, 2026

Despliegue en la zona

La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha informado del siniestro en redes sociales: "La Fuerza Aeroespacial se permite informar de que una aeronave C-130 Hércules se accidentó en Puerto Leguízamo, las Fuerzas de Militares de Colombia se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha confirmado que el avión ha sufrido el accidente "mientras despegaba de Puerto Leguízamo" y que transportaba tropas de la Fuerza Pública. "Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha señalado.

Sánchez ha indicado además que se han activado los protocolos de atención a las víctimas y a sus familias, así como una investigación para esclarecer lo ocurrido. "Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", ha añadido.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Reacciones oficiales

Tras el accidente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado sus críticas a la falta de modernización de las Fuerzas Armadas. "Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados", ha afirmado, antes de advertir: "Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de reforzar los medios del Ejército. "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", ha señalado, y ha advertido de que no dará "más tiempos" porque "es la vida de los jóvenes la que se pone en juego".

En este contexto, Petro ha anunciado que ha pedido "la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas", además de otros equipos como sistemas antidrones, blindaje, cazas Gripen y helicópteros. Las autoridades continúan las labores en la zona, mientras se difunden imágenes del accidente y de civiles trasladando a militares heridos en motocicleta.