Ascienden a 66 los muertos en el accidente del avión militar estrellado al sur de Colombia

Al menos 66 personas han fallecido y 70 han resultado heridas por cuenta del accidente aéreo registrado este lunes en el departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, donde un avión de transporte del Ejército Nacional se ha estrellado con 128 pasajeros a bordo.

Este aumento en el número de víctimas mortales lo ha confirmado en rueda de prensa el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barrero, quien ha especificado que en la aeronave se encontraban once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional.

Con relación a los 66 uniformados fallecidos, que están en proceso de identificación, López ha especificado que seis eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, así como ha señalado que, en estos momentos, "están pendientes" de "ubicar" un total de cuatro militares.

Relacionado Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre un accidente al despegar con unos 100 militares a bordo

Por otra parte, el comandante ha informado de que un total de 57 hombres han sido evacuados y trasladados a centros hospitalarios: el de María Inmaculada en Florencia, a donde han arribado ocho personas; el Hospital Militar Central de Bogotá, donde han llegado 19, y el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital, que ha acogido a 30 heridos que "no revisten mayor gravedad".

A su vez, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, ha señalado previamente que al menos 70 personas habían resultado heridas en el accidente de esta aeronave C-130 Hércules que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís y transportaba personal del Ejército cuando sufrió un accidente poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo.

El propio ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha informado, tras mantener una reunión con la cúpula militar y policial sobre el siniestro, que la aeronave "se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada", así como que, por el momento "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", ha agregado el responsable de la cartera de Defensa, que ha reiterado su solidaridad a las familias de "cada uno" de los militares y policías afectados por la tragedia.