Pablo Iglesias muestra su apoyo al régimen y continúa con su viaje de 'parque temático comunista' por Cuba

"No queremos guerra, nosotros queremos diálogo. Queremos llegar a esa situación de este espacio que tú dirías que es lo ideal. Pero, si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos —y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia— a dar la vida por la revolución", le ha dicho el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, al fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante su visita al 'parque temático' comunista.

El gesto de Silvio Rodríguez exigiendo su fusil de asalto si Trump envía a sus soldados a Cuba, ha dado la vuelta al mundo. Pregunté a @DiazCanelB por ese gesto y su respuesta fue muy clara: no queremos guerra, queremos diálogo, pero si entran daremos la vida por la revolución pic.twitter.com/CHNeJznBNd — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 23, 2026

Así se siente el pueblo cubano, que ha censurado al español en redes por el viaje VIP de la flotilla —al estilo de la de Gaza, apoyada por Hamás— y el apoyo expreso al régimen comunista, mientras ellos padecen cortes de luz y agua a diario, no tienen medicinas ni un trozo de pan que llevarse a la boca. Muchos le invitan a quedarse en esa Cuba que dice que tanto le gusta, pero a vivir como ellos. Alejado de las comodidades del hotel de cinco estrellas en el que se está alojando. Pero él hace caso omiso a las críticas y continúa haciendo gala de su amistad y sintonía con el dictador.

Los pijosprogres de la izquierda internacional se van a #Cuba a sembrar plantitas en un huerto mientras escuchan charlas sobre las bondades del comunismo. Es profundamente indignante la estupidez de esta gentuza. NO SOMOS UN PUTO PARQUE TEMÁTICO! pic.twitter.com/5zHSs4YoVR — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) March 21, 2026

Durante su conversación, Iglesias recuerda con orgullo "el gesto de Silvio Rodríguez exigiendo su fusil de asalto si Trump envía a sus soldados a Cuba". "Ha dado la vuelta al mundo", exclama en referencia a las palabras del cantautor del régimen. También tachó el diálogo con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo como "trampa" y reprochó a los aliados comunistas habituales su abandono y sus "abrazos vacíos". Como Díaz-Canel, él está dispuesto a llegar a las armas para que el régimen se perpetúe y conservar su estatus.

Entretanto, los líderes de la izquierda que encabezan el presunto convoy humanitario —Iglesias, Jeremy Corbyn y Clara López, entre otros— siguen disfrutando de un viaje a todo tren en la Cuba amable que el régimen castrista quiere que enseñen al mundo —como los tours que organiza Corea del Norte— y que —por supuesto— dista mucho de ser en la que viven los cubanos. Parte del mismo lo refleja casi sin querer una periodista que retrata una tertulia con la flotilla durante una cena en un restaurante —apunta que "familiar"— en la que estaban Silvio —al que Iglesias se refería como "compañero"— con su mujer y su hija.

Silvio Rodríguez y su familia nos llevaron a un lugar muy especial en La Habana vieja… Y allí @estefaniaveloz llevaba bien afilado su colmillo periodístico y le preguntó a bocajarro: Silvio, ¿Tú qué piensas de Bad Bunny? Y salió esto 👇🏻https://t.co/Gzv1sTK485 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 23, 2026

Iglesias ha publicado unas imágenes que bien podrían servir como vídeo para promocionar el paraíso comunista como destino vacacional. Un recorrido por la Plaza de la Revolución de La Habana, la silueta del sanguinario Che Guevara en la fachada del Ministerio del Interior, un apretón de manos con el dictador y "El necio" de Silvio Rodríguez de fondo. El español está entregadísimo a la causa de la revolución y quienes la han mantenido viva durante cerca de 70 años, para desgracia de los cubanos.