"Estoy muy agradecido con mi país, España, por esta gran oportunidad, pero no me olvido de dónde vengo: por mis venas corre sangre cubana y me da pena ver cómo se sigue destruyendo un país tan hermoso, de cultura y de gente, por un comunismo que, después de 67 años, su único logro es destruir un país entero u hundirlo en la miseria", ha señalado en sus redes sociales el boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla tras "ver a este señor, Pablo Iglesias Turrión, hablando desde Cuba que allí todo está bien y no hay problemas".

Soy un emigrante de Cuba que ha llegado a este gran país con metas y sueños, y le doy gracias a Dios porque este país, mi país España, me abrió sus puertas, me hizo uno más de ellos y me ha dejado defender la bandera española como otro español más. Estoy muy agradecido con mi… pic.twitter.com/cvVas9i6Kj — enmanuel reyes pla (@EnmanuelPla) March 23, 2026

El deportista, que reside en Galicia y en septiembre de 2025 se convirtió en el primer boxeador español en obtener dos medallas en un Mundial, ha explicado que es "emigrante de Cuba", llegó a nuestro país "con metas y sueños", España le ha dejado "defender la bandera española como otro español más" y se siente "muy agradecido". Lo que no entiende es que haya personas que, gozando de los privilegios de vivir en un país en el que se respetan los derechos y libertades de su gente, "promueven el comunismo como una política buena donde socialmente todos somos iguales".

"En la vida real, eso no se implementa", asegura. "Ni él lo aplica para sí mismo", exclama Reyes Pla en referencia al estilo de vida del fundador de Podemos y su familia. "Yo vengo de ahí, sé lo que es vivir en comunismo", le recuerda. "Tú no tienes ni idea de qué es ver morir a personas de tu entorno, luchar toda su vida y terminarla sin nada", asevera. "Pablo Iglesias está en Cuba ahora y lo ponen en la TV española hablando mentiras", afirma. "Es un país que está sin luz, sin comida, sin agua y sin otras necesidades básicas".

"Si tanto quieres el comunismo, pues quédate allí", le sugiere a Iglesias. Eso sí, "como está el pueblo cubano, en las mismas condiciones". "A ver si tu discurso es el mismo", le reta. Reyes Pla señala que siente "pena" cuando ve que en España hay "individuos que se dejan engañar por personas con la mente retorcida, como esta (Iglesias)". "No dejemos que este hermoso país, de cultura admirable y gente maravillosa, se contamine de este tipo de pensamientos", concluye el texto del boxeador –plata en París 2024 y diploma olímpico en Tokio 2020–.

La flotilla 'deluxe'

Las críticas del deportista hispanocubano llegan después de que Iglesias haya defendido y promocionado las bondades del régimen comunista durante su visita a la isla caribeña en el marco de una supuesta misión humanitaria impulsada desde la izquierda. Iglesias, Jeremy Corbyn, Clara López y el resto de miembros del convoy están disfrutando de un viaje a todo lujo en la Cuba amable que el régimen castrista quiere que muestren al mundo.

Por supuesto, los comunistas se alojan en un hotel de cinco estrellas, el único edificio con luz de La Habana durante el apagón general del pasado sábado, se mueven en unos llamativos minibuses eléctricos nuevos de color naranja, a los que el pueblo cubano no tiene acceso, y están siendo agasajados con todo tipo placeres (fiestas, conciertos, cenas y encuentros con el dictador, Miguel Díaz-Canel).

Todo mientras la gente de la isla sigue padeciendo los cortes de luz y agua, vive entre basura y se deja la piel para poder alimentar a su familia. Y tiene que ver a la flotilla de la izquierda paseándose por la isla y haciéndoles fotos como si fuesen atracciones de feria. "No somos un puto parque temático", una expresión que más de uno ha espetado a Iglesias llevado por la indignación que le ha provocado el viaje VIP del español y sus socios.