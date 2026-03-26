La coordinadora del partido opositor al régimen venezolano, Vente Venezuela, en el estado de Carabobo, Albany Colmenares, fue detenida unos días antes de las elecciones municipales de julio de 2025. Tras la detención de Nicolás Maduro por EEUU, Albany fue excarcelada el pasado 8 de febrero después de más de 200 días y 7 meses presa, con otros presos políticos contrarios al chavismo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la opositora venezolana, Albany Colmenares, ha contado cómo fue su detención y cómo ha vivido estos meses en las cárceles del régimen socialista que rige Venezuela desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Albany ha dicho que actualmente está "fuerte, esperanzada, motivada" para seguir luchando por los que todavía faltan" y "comprometidísima con mi país".

"Mi detención ocurre el 23 de julio del año pasado después de estar un año en clandestinidad", ha comenzado relatando Albany Colmenares. Fue "un año en el que no pude ver a mi familia, no podía salir de mi lugar de resguardo" y tras "una experiencia bien complicada llegaron funcionarios del régimen represor de Nicolás Maduro, ingresaron a la fuerza en mi lugar de resguardo y me llevaron prácticamente secuestrada". Fueron "más de 50 funcionarios vestidos de negro" que "no se identificaron" y "no llevaban orden de captura". Colmenares ha añadido que "había solamente dos mujeres en este procedimiento" y que "todo fue absolutamente irregular". "Me llevaron a un comando de la Policía Nacional Bolivariana creada para secuestrar y reprimir a los disidentes del régimen", ha señalado.

La opositora al régimen chavista ha dicho que estuvo "junto a dos compañeros en este comando durante dos semanas, algo que fue totalmente irregular". Ha explicado que los chavistas "estaban esperando instrucciones desde la capital para ver qué hacían con nosotros. Ellos no sabían qué hacer con nosotros. Desde Caracas recibían muchas instrucciones confusas hasta que el día 4 de agosto nos realizaron una audiencia telemática a través de una videollamada de WhatsApp desde el teléfono de uno de los funcionarios. Nosotros no pudimos contar con orientación legal, no tuvimos abogado privado; de hecho durante esas dos semanas que estuvimos secuestrados en este comando no pudimos ver a nuestra familia, ni hacer llamadas de ningún tipo".

"Contamos el día de la telemática con un defensor público que no nos defendió y se nos dictó una sentencia que constaba de los delitos de asociación para delinquir e incitación al odio. Delitos que, posteriormente, nos enteramos que cambiaron. No sabíamos que nos habían colocado unos nuevos delitos adicionales a esos dos: nos sumaron traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y terrorismo. Luego de esta audiencia telemática fuimos trasladados al Centro de Garantía y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana en Los Guayos", ha contado.

Sobre si en su liberación intervino el expresidente socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, como se vanagloria en medios de comunicación como Onda Cero, la opositora al régimen venezolano ha dicho que su liberación "ha tenido mucho que ver en primer lugar, Dios, que no nos ha abandonado en este proceso. En segundo lugar, nuestros familiares, que se convirtieron en activistas de derechos humanos y tuvieron que alzar la voz porque nosotros fuimos silenciados, aquí tuvo muchísimo que ver la administración del presidente Trump, el secretario Marco Rubio, los medios de comunicación que decidieron sacudirse la censura a pesar de la persecución y mostrar lo que estaba ocurriendo en las mazmorras del régimen. Y por supuesto, aquí ha tenido mucho que ver el liderazgo de María Corina Machado".

La "tortura blanca"

La opositora venezolana ha hablado también del trato que recibieron por parte de las autoridades socialistas de Nicolás Maduro. Ha dicho que tras la detención irregular "los días más duros, los días más complicados, fueron las primeras dos semanas que estuvimos en este comando de la Policía Nacional Bolivariana, específicamente el Departamento de Investigación Penal. Allí nosotros sí recibimos tortura física".

En este sentido ha dicho que también sufrieron lo que ha llamado "la tortura blanca" ya que "ellos tienen mecanismos para quebrarte y son mucho más graves incluso que los golpes físicos". "Creo que una de las cosas que más nos afectó fue esta amenaza constante de hacerle daño al otro por tu culpa. A mí me decían en muchas ocasiones: bueno si tú no colaboras, si tú no respondes, si tú no nos das la información que queremos, nosotros le vamos a hacer daño a tus compañeros, que eran mis otros dos compañeros que estaban también detenidos en este lugar".

También recibían "muchísimas amenazas" hacia sus familiares. Albany Colmenares ha dicho que fue "sometida a interrogatorios todos los días durante estas dos semanas porque ellos querían obtener información sobre quién nos financiaba". La opositora ha explicado que "al final les molestaba mucho que no les diera respuesta porque la verdad es que la campaña que nosotros realizamos, que es el motivo por el que a nosotros nos detienen, fue netamente ciudadana". Ha añadido que fue una campaña que se hizo con el esfuerzo de las bases en este país. No existía este financiamiento que ellos estaban buscando. Pero es que además de esto, ellos son unos extorsionadores profesionales. Entonces, lo que querían era saber quiénes son las personas de dinero en el partido, quiénes son esas personas que tienen recursos para ir a buscarlas, secuestrarlas, pedirles plata y quizás dejarlas en libertad. Así funciona la Policía Nacional Bolivariana y eso lo vivimos nosotros particularmente en Carabobo".

Albany Colmenares ha dicho también que a día de hoy en Carabobo "quedan 41 presos políticos y a nivel nacional quedan más de 400, unos 315 civiles, 180 militares" y que cuando la excarcelaron hace un mes y medio "tenía medidas cautelares, no podía salir del país y tenía que presentarme cada 15 días en la capital". La situación, sin embargo, cambió "hace aproximadamente dos semanas" porque recibió "la amnistía". Ha contado que fue "amnistiada" y se "eliminaron estas medidas cautelares". "Más allá de eso es cierto que existe un temor porque el régimen todavía reprime, el régimen todavía persigue, sin embargo, más allá del temor que se pueda sentir existe una sensación de responsabilidad muy grande especialmente con las personas que todavía están detenidas. Yo después de haber vivido lo que viví no puedo quedarme callada, yo no puedo volver a esconderme, yo necesito que se sepa que todavía hoy en nuestro país hay muchísimas personas encerradas injustamente, personas que están siendo torturadas, personas que tienen muchísimo tiempo sin ver a su familia, personas incluso desaparecidas Y por ello necesitamos alzar la voz todos", ha explicado.

Delcy Rodríguez, "la continuidad del régimen"

Sobre si tras la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU y la llegada al poder de Delcy Rodríguez se atisba el final del régimen chavista tras casi treinta años la opositora venezolana ha dicho que "Delcy Rodríguez representa la continuidad del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez" y que "al final lo que a nosotros nos da esperanza es saber que líderes como María Corina Machado están haciendo lo necesario para avanzar hacia una verdadera transición". Albany Colmenares ha añadido que están "profundamente agradecidos con la administración Trump y con el secretario Marco Rubio por todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional hacia la causa venezolana".

"Más allá de lo que pueda ser Delcy Rodríguez y la administración actual en nuestro país, que sigue siendo un régimen represor, nosotros confiamos en que ahorita hay muchísimos factores haciendo la presión necesaria para que Venezuela avance realmente hacia una transición y para esto es necesario, es importantísimo, en primer lugar, que se realicen elecciones en nuestro país, pero unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral renovado en relación a sus autoridades, con un registro electoral actualizado que le permita participar a quienes no pudieron hacerlo anteriormente", ha explicado Albany Colmenares. La opositora ha apuntado que "es necesario que se habilite y se le permita participar a los inhabilitados políticos; es necesario que se generen garantías para que nuestros exiliados puedan regresar al país y por supuesto que se realice inmediatamente la liberación de todos los presos políticos que aún faltan. Cuando ocurra esto que estamos solicitando, ahí es donde vamos a hablar realmente de transición hacia la democracia; antes no".

Albany Colmenares ha recordado que en 2024 "cuando realizamos las elecciones presidenciales, donde resultó electo Edmundo González Urrutia, gracias a todo el esfuerzo impulsado además por el liderazgo de María Corina Machado, nosotros teníamos absolutamente todo en contra, todo, y aun así ganamos estas elecciones, logramos demostrarle al mundo que ganamos estas elecciones y mucho de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país es gracias a ese proceso histórico". La opositora ha lamentado que "ciertamente Edmundo González no pudo ejercer la presidencia para la cual fuera electo, sin embargo, lo que ocurrió el 3 de enero en nuestro país ocurre gracias a lo que ocurrió el 28 de julio y lo que ha venido ocurriendo muchísimo antes. Entonces, esto va muchísimo más allá de un tema electoral. Nosotros usamos la vía electoral para alcanzar la democracia, para cambiar nuestro país, para cambiar el sistema. Confiamos en que para las elecciones que vienen vamos a lograr tener muchísimas más garantías de participación, de libertad de expresión, de libertad de asociación, etcétera. Sin embargo, estén o no estén las garantías, nosotros vamos a seguir empujando el proceso hacia la transición democrática".

Incertidumbre económica

La opositora ha contado que "en absoluto" han mejorado las cosas en materia económica después de la detención de Nicolás Maduro. Ha dicho que "existe muchísima incertidumbre en estos momentos en nuestro país" y que "los servicios públicos están por el suelo". "Actualmente estamos registrando unos apagones diarios en casi todos los estados. La verdad es que confiamos en que la situación económica se puede estabilizar solo si salimos de quienes hoy ocupan los cargos de gobierno en nuestro país y por eso es tan importante que se realicen unas elecciones".

"Avanzar hacia una estabilización económica también requiere que se ofrezcan al mundo garantías de inversión en nuestro país, que se le ofrezcan a las personas que fueron expropiadas, por ejemplo, la reasignación de sus propiedades, de sus empresas y ajustes en las leyes. Entonces todo esto puede ocurrir únicamente cambiando de régimen, avanzando hacia las libertades, avanzando hacia un sistema liberal en nuestro país. A eso estamos apostando", ha añadido.