El juez acorrala a Maduro y la Fiscalía le acusa de estar "saqueando la riqueza de Venezuela"

El cerco judicial sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro se estrecha en Nueva York. El juez federal Alvin Hellerstein ha rechazado de forma tajante la petición de la defensa para retirar los cargos por narcotráfico que pesan sobre el mandatario, quien pretendía que el caso fuera desestimado alegando que las sanciones impuestas por Washington le impiden costearse un equipo legal.

"No voy a desestimar el caso", sentenció el magistrado durante la segunda sesión del proceso que se sigue en la Corte Federal de Manhattan. Maduro, que permanece bajo custodia estadounidense tras la histórica operación de captura en Caracas a principios de este año, compareció junto a su esposa, Cilia Flores, también imputada en la trama criminal.

El argumento del "saqueo"

El núcleo del debate jurídico se centró en la financiación de la defensa. El abogado del matrimonio, Barry Pollack, insistió en que sus clientes no disponen de fondos propios fuera del alcance de las sanciones y pretendía que el Tribunal autorizara el uso de fondos del Estado venezolano para sufragar el litigio.

Sin embargo, la Fiscalía estadounidense se opuso frontalmente a esta maniobra. El fiscal adjunto Kyle Wirshba fue tajante al denunciar que los acusados "están saqueando la riqueza de Venezuela" y que permitirles disponer de ese dinero no solo sería una contradicción legal, sino que "socavaría" la efectividad de la política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Pese a que el juez Hellerstein mostró ciertas dudas sobre si el Tribunal tiene competencia para ordenar a la OFAC (el organismo del Tesoro que gestiona las sanciones) el desbloqueo de cuentas, instó a la Fiscalía a investigar si existen otros activos antes de considerar el nombramiento de un abogado de oficio para quien ha ostentado el poder absoluto en Venezuela.

Trump anuncia una ofensiva total

La presión sobre el dirigente chavista no solo es judicial, sino también política. Poco antes de la audiencia, el presidente Donald Trump confirmó desde la Casa Blanca que la Justicia estadounidense no se detendrá en el narcotráfico.

"Se presentarán otros cargos", adelantó Trump durante una reunión de su gabinete. El presidente estadounidense subrayó que lo juzgado hasta ahora es solo "una fracción" de los crímenes cometidos por Maduro, a quien acusó de "haber matado a mucha gente" y de haber vaciado las cárceles de Venezuela para enviar delincuentes a territorio estadounidense. "Habrá otros juicios", vaticinó el líder republicano, confirmando que la caída de Maduro es una prioridad absoluta de su Administración.