Las batallas internas del régimen venezolano, al descubierto: Tarek Saab se enfrenta a Delcy con un SMS de Chávez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cesó a Tarek William Saab de su cargo como fiscal general el pasado mes de febrero. En ese momento, se le designó la tarea de ocupar el puesto de defensor del pueblo —que ostentó antes de convertirse en el máximo representante del Ministerio Público, en 2017— hasta que concluyese el proceso de selección de funcionarios del que saldría su sucesor.

Un nombramiento "temporal" que acabó con los huesos del abogado de origen libanés al frente de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, adscrita al Despacho de la Presidencia. Así que cabe entender que bajo el control de la propia Delcy. En cualquier caso, la elección de Saab –uno de los hombres fuertes del régimen desde tiempos de Hugo Chávez– para liderar este proyecto, de índole cultural, resulta llamativo.

He designado a Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República. pic.twitter.com/31kgSz5dId — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 19, 2026

Los objetivos de la misión, según se señala en su web, se concretan en ocho "vértices" relacionados con la conservación y promoción del patrimonio cultural de Venezuela. Entre sus actividades fundamentales, se encuentra la celebración del Festival Mundial Viva Venezuela, para "impulsar la música, el canto, el ritmo y los bailes populares" así como "rescatar, preservar y difundir nuestros valores tradicionales".

De manera que esa es la nueva ocupación de Saab, quien fuera una de las piezas clave del aparato de represión del régimen chavista durante casi una década. Bajo su mandato, se han perpetrado centenares de detenciones arbitrarias y secuestros, torturas e incluso asesinatos de opositores y manifestantes. Fue una de las personas de confianza tanto de Hugo Chávez, quien impulsó su carrera política, como de Nicolás Maduro, a quien apoyó hasta el final.

El mensaje de Hugo Chávez

En las tres últimas décadas, Saab ha sido diputado, gobernador, defensor del pueblo y fiscal general. Se convirtió en uno de los grandes aliados de Hugo Chávez cuando este gana las elecciones de 1998 y asume la Presidencia del país. El abogado le ayudó a conseguir el indulto en 1994, dos años después de que se conocieran en la cárcel, donde se encontraba por liderar el golpe de Estado fallido contra Carlos Andrés Pérez.

Saab fue apodado el poeta de la revolución por Hugo Chávez, que le encomendó la redacción del capítulo de derechos humanos de la Constitución de 1999. La relación entre ambos se caracterizó por décadas de lealtad política y conexión personal a través de la literatura. "No te dejaré a la deriva", prometió el líder bolivariano a su fiel escudero en un mensaje que le envió el 10 de octubre de 2012 y que el abogado de origen libanés ha compartido este jueves.

La publicación del SMS ahora, en el que el expresidente venezolano trasladaba su afecto a Saab, bien podría entenderse como un reproche del abogado a Delcy Rodríguez por su designación para una misión menor, dada su trayectoria dentro del régimen chavista y el expreso deseo de Hugo Chávez de que siguiera a su lado. Cuando el líder bolivariano le manda ese mensaje acababa de proclamarse vencedor de las elecciones del 7 de octubre de 2012.

Aunque su último mandato duró poco, ya que murió el 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro también dio a Saab cargos de confianza: defensor del pueblo, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de Venezuela. El último lo desempeñó durante nueve años, hasta su renuncia forzosa el 25 de febrero de 2026. Es decir, tras la captura de Nicolás Maduro y en el marco de los cambios de Gobierno realizados por Delcy.