México busca en aguas del mar Caribe dos embarcaciones de ayuda humanitaria con destino a Cuba

La Secretaría de Marina de México, en funciones de Guardia Costera, ha desplegado un operativo de gran alcance en aguas del mar Caribe para localizar dos veleros cargados con ayuda humanitaria. Las embarcaciones partieron el pasado viernes 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino al puerto de La Habana, Cuba, pero no arribaron en la fecha prevista, activando todas las alarmas de las autoridades navales.

Según el cronograma de navegación, el arribo de ambos veleros estaba programado entre los días 24 y 25 de marzo. Ante la falta de reportes y el incumplimiento de la hoja de ruta, el Gobierno de México activó de forma inmediata el Plan Marina de búsqueda y rescate, bajo la premisa de salvaguardar la vida humana en el mar.

Despliegue por aire y tierra

Como parte de la estrategia de localización, la Armada de México ha movilizado unidades de superficie y aeronaves especializadas tipo Persuader. Estos aviones ejecutan patrones de búsqueda aérea siguiendo la "derrota" o ruta estimada de los veleros, analizando variables críticas como las corrientes marinas predominantes y las condiciones meteorológicas que han afectado a la región en los últimos días.

El operativo involucra directamente a los Mandos Navales de la Quinta Región y la Novena Zona Naval, con sedes en Isla Mujeres y Yucalpetén. Asimismo, se han sumado las Estaciones Navales de Búsqueda, Reccate y Vigilancia Marítima (ENSAR) para maximizar las capacidades de rastreo en el área de operaciones.

Dato clave: Los nueve tripulantes desaparecidos son de distintas nacionalidades, lo que ha motivado una respuesta diplomática coordinada.

Cooperación internacional en tiempo real

Dada la naturaleza del trayecto y la nacionalidad de las personas a bordo, México ha establecido una red de comunicación permanente con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos. Esta coordinación busca cruzar datos técnicos y optimizar la planificación de las misiones de búsqueda fuera de las aguas jurisdiccionales mexicanas.

Paralelamente, la Secretaría de Marina ha emitido un aviso urgente a la comunidad marítima nacional e internacional. Se ha solicitado a embarcaciones comerciales, pesqueras y plataformas petroleras que operan en el Caribe y el golfo de México que informen de inmediato sobre cualquier avistamiento o indicio que pueda conducir al paradero de los veleros.

Por el momento, las labores de búsqueda continúan sin resultados positivos, mientras las autoridades mantienen la alerta máxima y el análisis de información técnica en tiempo real para estrechar el cerco de localización en la ruta caribeña.