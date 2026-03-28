El partido de María Corina Machado prepara su inminente regreso

La formación política Vente Venezuela ha confirmado que María Corina Machado regresará a la nación caribeña "en los próximos días". La vuelta se producirá meses después de su salida al exilio el pasado diciembre, cuando tuvo que abandonar el territorio nacional tras permanecer un año en la clandestinidad para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz y evitar así las represalias del régimen.

Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido, ha hecho un llamamiento a las bases para preparar la inminente llegada. Durante un acto celebrado con motivo de la reapertura de la sede oficial de la agrupación en la capital, conocida como El Bejucal, el dirigente ha instado a sus simpatizantes a iniciar los preparativos.

"Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo", aseguró el representante político, destacando que la ganadora del galardón internacional debe instalarse de nuevo "en un corto plazo" para ejercer su pleno derecho ciudadano.

La demanda de elecciones

Desde el pasado 3 de enero, el país sudamericano se encuentra sumido en la incertidumbre tras la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Ante esta situación de "falta absoluta" en la jefatura del Estado, que actualmente ocupa de manera interina la chavista Delcy Rodríguez, desde la oposición consideran urgente y prioritaria la convocatoria de nuevos comicios.

En este sentido, el portavoz de la organización ha calificado de "impostergable" la necesidad de acudir a las urnas. Según sus declaraciones, existe margen temporal y político para renovar la institucionalidad del país y celebrar unas elecciones presidenciales antes de que finalice el presente año. La condición indispensable, ha recalcado, es que se garantice la participación de todas las fuerzas políticas para que la ciudadanía pueda expresarse con total libertad y sin la habitual coacción de la dictadura.

VENTE VENEZUELA COMPITE Y GANA "Nosotros vamos a gobernar para todos, sin odio y sin resentimientos" @HenryAlviarez #VenteVenezuela pic.twitter.com/5JHfXuj8Od — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) March 28, 2026

El objetivo final de esta hoja de ruta pasa por lograr una transición pacífica y democrática. "Tenemos que abrirnos ante todos, que compitan todos y que nos reencontremos después en un reconocimiento, respetando la voluntad mayoritaria del ciudadano", sentenció Alviárez.

Los plazos exactos del viaje, no obstante, siguen sin concretarse por evidentes motivos de seguridad. A principios de marzo, la propia María Corina Machado ya adelantó a través de sus redes sociales que pondría rumbo a su tierra natal "en pocas semanas". Días después, durante una visita institucional a Santiago de Chile, matizó que su intención es volver "próximamente", pero subrayó que el desplazamiento se ejecutará de manera armoniosa y coordinada con sus aliados internacionales.