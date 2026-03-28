Trump llama "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz y dice que "Cuba es el siguiente"

Durante su presentación este viernes en el Instituto por la Iniciativa de Inversión Futura (FII Institute) en Miami, Donald Trump hizo referencia a lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses y opinó sobre la guerra con Irán y sus planes a futuro.

De hecho, habló sobre una de las zonas más conflictivas de la región y que han afectado el comercio del petróleo mundial. El presidente de EEUU dijo que "estamos negociando ahora y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Deben (en referencia a Irán) abrir el estrecho de Trump", para luego corregir a "Ormuz" y pedir disculpas en un tono irónico: "Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible". Luego aclaró que "las fake news dirán que él lo dijo accidentalmente. No hay accidentes conmigo, no demasiados".

.@POTUS: "We're negotiating now, and it would be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump—I mean Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake." 🤣 pic.twitter.com/TqZptrkEo0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 27, 2026

Incluso comparó -en tono de burla- este caso con lo ocurrido con el nombre del Golfo de México y su cambio de Golfo de América: "Tomó cerca de una hora y se hizo. La presidenta (la presidenta de México, Claudia Sheinbaum) me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante. Tiene una hermosa voz".

Trump on the conversation he allegedly had with Sheinbaum after he proclaimed the Gulf of Mexico to be the Gulf of America: "'President, president, president -- tell me it's not so!' 'No no, it's so. Oh, it's so.' And then Google Maps changed it." pic.twitter.com/HgpvqdhLmw — Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026

También mencionó de sus planes para el continente, y después del operativo que llevó al arresto de Nicolás Maduro, dijo que "por cierto, Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho", para luego repetir "Cuba es la siguiente".

🇺🇸🇨🇺 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump: «Por cierto, Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho. Cuba es la siguiente». pic.twitter.com/lKMYi2kDDi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 27, 2026

Sobre la isla también se refirió Marco Rubio en Paris después de participar en una reunión del G7: "Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo".