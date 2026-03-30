EEUU permitirá la llegada de un petrolero ruso a Cuba porque "tienen que sobrevivir"

Las autoridades de EEUU permitirán la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, a donde podría arribar el martes, rompiendo así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de la Administración de Donald Trump en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana.

En declaraciones a los medios desde el Air Force One, el presidente de EEUU dijo que "si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello" y agregó que la isla "está acabada" y será "la siguiente en caer". Además, recordó que los cubanos "tienen un mal régimen" y unos líderes "muy malos y corruptos", y consideró que "no va a importar" ni a tener "ningún impacto" si recibe la isla un cargamento de petróleo o no. Por eso subrayó que prefiere "dejar entrar" al petrolero, "ya sea de Rusia o de cualquier otro país" porque "la gente necesita calefacción y aire acondicionado". "No nos importa que alguien lleve un cargamento porque lo necesitan para sobrevivir", concluyó.

Reporter: There's a report that the US is going to let a Russian oil tanker go to Cuba? Trump: If a country wants to send some oil into Cuba, I have no problem with that. Reporter: Do you worry that that helps Putin? Trump: It doesn’t help him. He loses one boatload of oil.… pic.twitter.com/8Vh6gHwaxs — Acyn (@Acyn) March 30, 2026

Sus palabras llegan después de las declaraciones de un funcionario estadounidense citado por el diario The New York Times que afirmó que la Guardia Costera de EEUU autorizó la llegada del petrolero ruso y que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla.

El petrolero de 250 metros de eslora y propiedad del Gobierno ruso se encontraba a pocas millas de las aguas territoriales cubanas el domingo por la noche, según el proveedor de datos de tráfico marítimo MarineTraffic. Se espera que el buque llegue con sus cerca de 730.000 barriles de crudo a Matanzas, Cuba, el martes por la mañana.