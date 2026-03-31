El nieto influencer de Fidel Castro niega tener privilegios desde su casa impecable y con luz durante un apagón

"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos", señala Sandro Castro durante la entrevista que ha concedido a la cadena CNN. El nieto empresario e influencer del dictador y líder de la revolución fallecido, Fidel Castro, afirma que está pasando "miles de dificultades" y que está siendo "duro, durísimo" por la situación en la que se encuentra actualmente la isla.

Lo hace desde su impecable y moderno apartamento, con una cerveza fría –recién sacada de su frigorífico LG, lleno de comida y bebida– en la mano. Su casa, que cuenta con un generador propio, está iluminada "mientras el resto de La Habana está en una oscuridad total", cuenta el periodista que realiza la entrevista –Patrick Oppmann–.

"Lo mismo un día no ponen luz, no puedes beber agua o no puedes dar una mercancía", dice Sandro. Se refiere a las vicisitudes para mantener sus negocios. Es obvio que Sandro no ha padecido nunca la carestía en sus carnes. Y parece ajeno a la terrible realidad a la que se enfrentan los cubanos desde hace casi siete décadas, las que su familia lleva en el poder.

Sin embargo, él no cree que haya tenido privilegios por su apellido. "No veo esa ayuda que usted me está diciendo", le espeta al entrevistador. "Yo soy como un ciudadano más", asevera el empresario nocturno a pesar de que sus locales siguen funcionando con normalidad durante los apagones y él ha mostrado sin pudor su vida de lujo a través de las redes sociales.

Fidel, el capitalismo y su fortuna

"Tu abuelo, Fidel Castro, ¿qué diría sobre tener un nieto que es más capitalista que comunista?", le pregunta Patrick Oppmann. "Él era una persona que tenía sus principios. Cada cual es como es, lógicamente. Pero también respetaba a las otras personas. Y esta es mi forma de pensar", le responde Sandro. "Hay muchas personas en Cuba que quieren que haya un capitalismo, con una soberanía", se justifica.

Una respuesta bastante diplomática, teniendo en cuenta que el nieto de Fidel es conocedor de los negocios millonarios de su familia. También podría haber explicado que, como la mayoría de los líderes comunistas, su abuelo amasó una gran fortuna mientras su pueblo pasaba hambre y penurias. La revista Forbes situó a Fidel Castro como uno de los mandatarios más ricos del mundo, atribuyéndole un capital de unos 900 millones de dólares.

Críticas a Díaz-Canel

Desde la Administración Trump, y en particular el secretario de Estado estadounidense –Marco Rubio–, se ha insistido en la necesidad de que haya un cambio en el sistema político de la isla y también de gobernantes. Algo a lo que el dictador Miguel Díaz-Canel, al que Raúl Castro cedió la presidencia de Cuba en 2018, se resiste. "¿Diría que está haciendo un buen trabajo?", le pegunta el periodista al nieto de Fidel.

"No, no diría que está haciendo un bue trabajo", responde Sandro de forma tajante. "Hace rato que tenía que haber hecho muchísimas cosas, que no se han hecho bien y hoy en día nos están perjudicando más todavía", añade. No es la primera vez que el influencer critica al gobierno, desde su posición de privilegio. Asegura que hay funcionarios que le cuestionan por ello –relata el entrevistador– pero nunca ha pasado por la cárcel, como le ocurre a los opositores.