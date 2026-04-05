Escándalo en Colombia: acusan a Petro de espiar a un candidato de la derecha

El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación para esclarecer si el Ejecutivo encabezado por Gustavo Petro ha llevado a cabo interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas. Esta decisión surge tras unas polémicas declaraciones del actual mandatario en redes sociales, que han desatado la alarma en plena contienda electoral en el país sudamericano.

A través de un comunicado oficial, la formación política que respalda al aspirante, Defensores de la Patria, ha hecho un llamamiento a las autoridades judiciales. El objetivo es determinar con exactitud si las supuestas conversaciones a las que hizo referencia el presidente fueron obtenidas mediante métodos ilícitos y bajo qué circunstancias legales se habrían producido dichos seguimientos por parte de los aparatos del Estado.

El origen de este enfrentamiento institucional y político se sitúa en un cruce de acusaciones en torno al nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. En este contexto, Gustavo Petro publicó un mensaje en el que vinculaba la postura de la Procuraduría con "informes hechos desde inteligencia" sobre diálogos entre el candidato y los hermanos Bautista, representantes de la empresa que había ganado inicialmente la licitación de los documentos de identidad, un concurso que posteriormente fue declarado desierto.

Ante tales insinuaciones, De la Espriella no tardó en responder de manera categórica, negando cualquier tipo de relación o conocimiento sobre los empresarios mencionados. El político lanzó un desafío directo al jefe del Estado: "Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres", dejando entrever que las afirmaciones del mandatario carecen de fundamento o, en su defecto, provienen de un espionaje ilegal inaceptable en un Estado de Derecho.

Horas más tarde del cruce de mensajes, el equipo de campaña del aspirante presidencial reiteró la necesidad de abrir indagaciones urgentes. Los asesores del candidato consideran que las palabras de Petro implican que el Gobierno tendría acceso directo e injustificado a las comunicaciones de un líder opositor, lo que, según han alertado, plantea serias amenazas y vulneraciones a las garantías democráticas en la campaña de las próximas elecciones.

La controversia ha trascendido más allá de los directamente implicados, generando reacciones en otros sectores de la oposición. La candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ha querido expresar su máxima inquietud mediante una carta abierta dirigida al propio presidente de la República, en la que advierte de los riesgos que estas prácticas suponen para la institucionalidad del país.

En su misiva, Valencia ha subrayado que la mención a supuestos informes de inteligencia que involucran conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos no solo genera una profunda inquietud, sino que sienta un precedente profundamente peligroso. Finalmente, la dirigente política ha querido trasladar su total solidaridad a De la Espriella frente a lo que consideran un ataque a las libertades fundamentales.