María Corina Machado viajará a Madrid "en pocos días" para un encuentro multitudinario

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado viajará a Madrid en los próximos días para protagonizar un encuentro multitudinario con la gente venezolana. Desde las cuentas oficiales del denominado Comando Con Venezuela —plataforma que respalda su liderazgo— se anunció la convocatoria a una concentración en la capital española, aún sin fecha concreta.

El anuncio se difundió a través de un vídeo en redes sociales al que reaccionó el presidente electo Edmundo González Urrutia con un breve mensaje: "Preparando motores". El vídeo apela directamente al sentimiento: "En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos en las calles de Madrid. Seremos abrazos, esperanza, energía, fuerza, ganas de volver", señala la convocatoria.

Además, combina imágenes emblemáticas de Madrid con la canción Moliendo café, del músico venezolano Hugo Blanco, un tema icónico cuya autoría ha sido históricamente atribuida tanto al propio Blanco como a su entorno familiar.

En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos… a la venezolana. #Madrid #España pic.twitter.com/gw8PGxK3Ns — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 5, 2026

La elección de Madrid no es casual. España alberga una de las mayores comunidades venezolanas en Europa, lo que convierte a la capital en un punto clave para este tipo de movilizaciones. Este encuentro será, previsiblemente, la primera parada de Machado en una gira europea, tras varias semanas de intensa actividad política en el extranjero.

Su agenda reciente ha incluido reuniones con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde se trató el tema de una convocatoria eventual de las elecciones en Venezuela. Asimismo, se citó con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington. "Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos", escribió Machado en una publicación, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado.