María Corina Machado viajará a Madrid para celebrar un acto multitudinario con Edmundo González el 18 de abril

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha anunciado que viajará a Madrid para participar el próximo 18 de abril en un acto junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, en un encuentro dirigido a la comunidad venezolana en la capital española.

Machado comunicó la cita a través de un vídeo difundido en redes sociales en el que aparece junto a González Urrutia. En el mensaje, se señala que el encuentro tendrá lugar "el 18 a las 18:00 horas en Madrid", y se invita a los venezolanos a acudir al acto.

"Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo, y a tantos venezolanos", afirmó Machado en la grabación, en la que también hizo un llamamiento a la participación de familias y simpatizantes.

Llamamiento a la movilización

Durante su intervención, Machado subrayó la importancia de la asistencia al encuentro y pidió a los asistentes acudir con símbolos nacionales. La dirigente indicó que se trata de una ocasión para reunirse con la comunidad venezolana en el exterior.

Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.

🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026

En sus palabras, instó a acudir "con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos", en un acto que vinculó con el reencuentro entre venezolanos fuera del país.

Posibles contactos institucionales en España

La visita de Machado a Madrid podría incluir encuentros con responsables institucionales. Según las informaciones publicadas, no se descarta una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que el Gobierno español estaría dispuesto a recibir a la dirigente si así lo solicita. En declaraciones recogidas en una entrevista televisiva, Albares afirmó que "si lo solicitan, no habría ningún inconveniente en que tenga ningún encuentro a ningún nivel".

Contactos previos con la oposición venezolana

El ministro recordó que ha mantenido conversaciones con distintos representantes de la oposición venezolana. Entre ellos, mencionó a Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, con quienes también ha tenido contacto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Albares explicó que estos contactos forman parte de la interlocución mantenida tanto con el Gobierno venezolano como con sectores de la oposición, una línea que, según indicó, podría ampliarse a Machado si se formaliza una solicitud de reunión.