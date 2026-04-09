Delcy Rodríguez reconoce que el modelo de Chávez es insostenible y pide a la diáspora que vuelva para levantar Venezuela

"Queremos recuperar tiempo perdido", ha reclamado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el mensaje a la nación venezolana que ha dirigido este miércoles a toda la población "sin exclusión alguna", para que "tengamos claro el panorama, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos", y en el que ha mencionado en innumerables ocasiones el "bloqueo económico" que supuestamente es el causante de todos los males que padece el país andino.

Desde la inflación al desabastecimiento, pasando por la pérdida del poder adquisitivo "de nuestros trabajadores y de las pensiones". Y también del éxodo masivo del pueblo venezolano "inducido por la situación económica", ha asegurado durante su alocución, en la que –obviamente– no ha hecho mención alguna a la persecución de la disidencia ni a la constante vulneración de los derechos humanos por parte del régimen chavista pero sí al plan puesto en marcha en 2018 por Nicolás Maduro al que –según ella– hay que agradecerle que "nos encaminamos a la recuperación".

El discurso ha sido más una declaración de intenciones que otra cosa. Rodríguez ha anunciado una serie de medidas económicas, pero sin concretar los detalles de cómo se llevarán a cabo ni de las cuantías destinadas a cada una de ellas. "Queremos recuperar nivel de vida para nuestra población –como lo concibió el comandante Hugo Chávez con el sistema de protección social en las misiones sociales–, dar mayor protección a los menos favorecidos y allí donde las heridas sociales causadas por el bloqueo pudiesen tener mayor magnitud", ha afirmado.

Es necesario cambiar de modelo

"Pido también que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos", ha añadido, a pesar de que durante los cerca de 30 minutos de su intervención no ha señalado ni uno solo de esos fallos. "Sé que la recuperación no se hace de la noche a la mañana, ni de un día a otro. Pero quiero que empecemos ese camino. Sabemos cómo hacerlo, porque pudimos lograrlo en medio de las peores dificultades por el bloqueo contra Venezuela", ha argumentado.

"Nuestro objetivo inmediato es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores", ha dicho. Y, en este contexto, la presidenta encargada ha comunicado que el 1 de mayo "haremos un incremento salarial responsable". El anuncio estrella de la comparecencia. El referente sigue siendo el líder bolivariano, Hugo Chávez. "Hizo justicia social, un modelo justo de reparto. Pero ese modelo ha sido perforado por el bloqueo", ha afirmado para justificar lo que iba a decir justo después: es insostenible.

Llamamiento a la diáspora para que regrese

"Se necesitarían 38 millones de trabajadores activos para poder sostener este modelo. Es decir, más de la población que hoy tiene Venezuela", ha admitido Rodríguez. "Eso nos llama a la reflexión y a convocar a la unión para buscar el camino que permita la protección de nuestros pensionados", ha señalado, "el espíritu de justicia social del comandante Hugo Chávez". Para ello, la presidenta interina ha pedido "la máxima colaboración".

"Convoco a los jóvenes de Venezuela que están en el país, y a los que están fuera de nuestras fronteras, a incorporarse a este esfuerzo y los invito a regresar a nuestra patria para que todos sumemos juntos en esta dirección", ha continuado. También ha llamado "a toda Venezuela, a todos los sectores económicos del país, a la pequeña y mediana empresa, a todos los sectores sociales y políticos" a participar en "una gran peregrinación que nos una en una sola voz contra el bloqueo", que arrancará el 19 de abril y llegará a Caracas el 1 de mayo.