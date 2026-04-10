La airada respuesta del dictador Díaz-Canel a una periodista por preguntarle si dejaría el cargo para salvar Cuba

"¿Está dispuesto a dimitir con tal de salvar Cuba, al pueblo de Cuba?", le ha preguntado la presentadora del espacio Meet the Press de NBC News, Kristen Welker, a Miguel Díaz-Canel durante la primera entrevista que el dictador caribeño concede a una cadena estadounidense y que se ha grabado en la mañana de este jueves en La Habana. "¿Alguna vez le has hecho esa pregunta a cualquier otro presidente del mundo?", ha sido su primera respuesta.

Cuba’s President Miguel Díaz-Canel insists that he’s not "stepping down" in an interview with NBC News. https://t.co/tI9My6PZUT — NBC News (@NBCNews) April 9, 2026

"Le pregunto porque es una de las condiciones que ha puesto Estados Unidos", ha argumentado Welker. Pero Díaz-Canel le ha repetido la pregunta en un tono que evidenciaba su indignación con la periodista. "Le he hecho preguntas muy difíciles a otros presidentes del mundo", le ha asegurado ella. "¿Se lo podrías preguntar a Trump?", le ha insistido él con una sonrisa irónica. "Le he hecho preguntas muy difíciles al presidente Trump", le ha espetado la presentadora.

"¿Es una pregunta tuya o del Departamento de Estado de Estados Unidos?", ha continuado Díaz-Canel en un claro intento por desestabilizar a la periodista e intentando contener su más que evidente enfado. "Mi pregunta es porque hemos escuchado al Gobierno de EEUU hablar de que quiere un cambio político en Cuba (...) si le preguntaran, si le dijeran que es una condición, ¿dimitiría?", ha zanjado Welker aguantando la presión.

¿Elegidos por el pueblo?

A Díaz-Canel no le ha quedado otra que dar concluida la cuestión y contestar la pregunta. "Por tu honestidad voy a asumir que haces la pregunta por esas razones", ha comenzado diciendo. "En Cuba, la gente que está en posición de liderazgo no es elegida por el Gobierno de EEUU. Tenemos un Estado libre y soberano. Gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos", ha señalado.

"Por otro lado, los líderes cubanos no lideramos porque representemos a una élite de poder. Puedes ver mis antecedentes, donde nací, mi familia, lo que he hecho a lo largo de mi vida", ha continuado. "Somos elegidos por el pueblo, aunque hay una narrativa tratando de ignorar eso", ha lamentado el presidente de Cuba por designación directa de su antecesor –el dictador Castro, que heredó el cargo de su hermano Fidel– y líder del PCC –único partido legal en el país.

"Cualquiera de nosotros, antes de convertirnos en parte del liderazgo, tenemos que ser elegidos a nivel de base, en un distrito electoral por miles de cubanos, y luego los representantes de los cubanos en la Asamblea Nacional del Poder Popular eligen a sus líderes por votación directa, como en otros países del mundo", ha argumentado. "Tenemos un sistema electoral sobre la base de la participación de la gente", se ha atrevido a decir.

EEUU no puede exigir

Según él, cuando un líder acepta esa responsabilidad "está fuera de su ambición personal, corporativa o incluso de partido" y lo hace "como un mandato del pueblo". "Y en el concepto revolucionario, rendirse o renunciar no está en nuestro vocabulario", ha aseverado. "Si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo, que no he estado a la altura de las circunstancias y no debería estar en el cargo de presidente, les responderé".

"No es cuestión de centrarse sólo en el presidente, porque tenemos un liderazgo colegiado muy vinculado al pueblo. Pero no es EEUU quien puede imponer nada", ha añadido. "El Gobierno estadounidense que ha implementado esa política hostil contra Cuba, no tiene moral para exigirle nada. Ni siquiera para decir que están preocupados por el pueblo cubano", ha aseverado, "tiene toda la responsabilidad sobre sus hombros".

"Nos interesa dialogar y discutir cualquier tema sin condición, no exigiendo cambios a nuestro sistema político, como nosotros no estamos exigiendo cambios al sistema estadounidense", ha insistido el dictador. Conclusión: no está dispuesto a dimitir para salvar a su pueblo, como no lo ha estado ninguno de los líderes de la manida revolución cubana que ha servido a los líderes castristas para someter a su gente durante casi 70 años. Si se va, será por la fuerza.

Cuba, un "Estado fallido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se olvida de Cuba y lleva semanas insistiendo en que la dictadura comunista caerá "muy pronto". "Cuba también quiere llegar a un acuerdo", aseguró en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One. Pero si no llega, advirtió, "haremos lo que sea necesario".

En algún momento, el mandatario norteamericano incluso ha hablado de una "toma amistosa" de la isla caribeña. "El tiempo del comunismo se acabó", espetó Trump mucho antes de que el régimen castrista reconociera que había negociaciones. El acuerdo pasa por un cambio de sistema político.

Las medidas económicas no son suficientes, ha reclamado la Administración estadounidense en varias ocasiones. Y Trump quiere participar de la elección del líder que estará al frente de la transición hacia la democracia, como hizo con Delcy en Venezuela. De hecho, el presidente estadounidense ya podría tener a esa persona.