El antes y el después de un cubano que ha pasado 5 años en la cárcel por manifestarse

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha negado una vez más la existencia de los más de 1.200 presos políticos que hay en las cárceles de la isla caribeña. Lo ha hecho durante la entrevista concedida a la periodista Kristen Welker, de NBC News, que ha sido emitida íntegramente este domingo. "Hay personas que no acogen la revolución y que todos los días se manifiestan de diferentes formas en contra de la revolución. Y no están presos", se ha atrevido a decir.

"Esa imagen de que, en Cuba, a todo el que habla en contra de la revolución lo ponemos preso, es una mentira", ha asegurado Díaz-Canel. "Es parte de la fabricación esa para desprestigiar, descolocar, satanizar y asesinar la reputación de la revolución cubana". El dictador asegura que los que están presos no es por manifestarse sino por "cometer hechos vandálicos", que son "condenables en cualquier parte del mundo". No ha hecho mención, sin embargo, a la situación de desnutrición y las torturas a las que están sometidos la mayoría de ellos.

El dictador Díaz-Canel niega que existan presos políticos en Cuba, alegando que en la isla la gente se puede manifestar libremente. Dice que todo es una "calumnia". Hay que ser muy hdp... pic.twitter.com/K2yHDpij57 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) April 12, 2026

Cabe mencionar el terrible caso del preso político Alexander Díaz Rodríguez, de 45 años de edad, recientemente liberado –el 4 de abril– tras pasar 5 años encarcelado por participar en las protestas masivas antigubernamentales registradas del 11 de julio de 2021 por todo el país, pese a su diagnóstico de cáncer y a que había solicitado una "licencia extrapenal" ante el grave deterioro físico que estaba experimentando, fundamentalmente por la falta de comida y medicinas en prisión.

No le dieron el permiso por "contrarrevolucionario". A su madre le comunicaron que se había contagiado de hepatitis B el 2 de diciembre de 2023. Además, para entonces ya tenía anemia, diarreas e inflamación de las extremidades inferiores, entre otros síntomas alarmantes. Pero nada de eso hizo que rebajaran la presión sobre él. La mujer denunció que era "golpeado con mucha violencia" por parte de los carceleros del penal.

Un manifestante enfermo de cáncer

El régimen no ha tenido compasión con este paciente de cáncer que fue detenido el 11-J por participar en la manifestación que tuvo lugar en Artemisa. Su familia llevaba años denunciando que no estaba recibiendo la atención médica que precisaba. En 2023, también aseguró que estaba recibiendo "tortura psicológica y física".

Pero eso no es todo. Su madre ha contado cómo la Seguridad del Estado se comía los alimentos que ella lograba reunir para llevarle a su hijo enfermo. Su aspecto a la salida de la cárcel recuerda al de los "rescatados de un campo de concentración", señala en declaraciones a Libertad Digital el presidente de la organización Prisoners Defenders.

El preso político Alexander Díaz antes de su brutal deterioro físico.

Un rostro cadavérico, las costillas marcadas y el estómago hacia dentro. A Alexander no le queda ni un gramo de grasa entre los huesos y la piel. Ha salido de la cárcel con un cuadro de desnutrición severa, entre otros muchos problemas de salud. Su deterioro físico es más que evidente.

El régimen no le ha perdonado que milite en la disidencia, como refleja su tatuaje con el lema "abajo la tiranía". Él es firmante del Proyecto Emilia, dirigido por el médico y exprisionero político Oscar Elías Biscet, y también miembro de la organización Partido Unión por Cuba Libre –en la isla solo es legal el PCC–, que sufre el hostigamiento sistemático por parte de la Seguridad del Estado.