Escándalo en las elecciones presidenciales de Perú: miles no lograron emitir su voto

En medio de una crisis política y acusaciones entre partidos y seguidores, la jornada electoral en Perú comenzó con un auténtico caos en decenas de locales de votación, por la imposibilidad de instalar las mesas ante el retraso en la entrega del material. Por esa razón, miles de electores tuvieron que esperar varias horas bajo el sol -desde el inicio de la jornada a las 7 de la mañana- y soportando el fuerte calor de Lima antes de poder emitir sus votos, mientras que otros tantos ni siquiera pudieron hacerlo.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ampliar tanto la hora límite de instalación de mesas y también la del final de la jornada, de 5pm a las 6pm. Como era de esperar, varios partidos han advertido estas irregularidades y han pedido responsabilidades a las autoridades de la ONPE por una clara negligencia en la organización de unas importantes elecciones en las que se presentaron 35 candidatos.

Sobre las 16:40 horas, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ofreció una rueda de prensa en la que pidió disculpas y explicó que en 15 colegios de Lima no se pudo realizar la elección por dicho retraso, lo que corresponde a 211 mesas de sufragio, por lo que 63.300 electores no lograron ejercer su voto.

El partido Fuerza Popular, cuya candidata Keiko Fujimori ha liderado las últimas encuestas, lanzó un comunicado en el que señala que "la deficiente organización del proceso electoral ha derivado en un caos que afecta ese derecho fundamental (el del voto)" y exigió ampliar "por dos horas el horario de votación y que se disponga que el cierre de la jornada electoral sea a las 7:00 pm". Concluyó señalando que "es deber del Estado devolverles a los ciudadanos el tiempo perdido como consecuencia de la propia responsabilidad de las autoridades electorales".

El derecho al voto es sagrado. Exigimos extender el horario de votación hasta mañana para habilitar los locales que no aperturaron las mesas por falta de material. pic.twitter.com/HTgmnuhrVF — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) April 12, 2026

Por su parte, Renovación Popular, del candidato Rafael López Aliaga, señaló que las irregularidades "comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad de las elecciones" y que "estos hechos evidencian una grave falta en el cumplimiento de responsabilidades institucionales, poniendo en riesgo el derecho fundamental de participación política de millones de peruanos".

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/C7nOgf69Kj — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) April 12, 2026

El candidato de izquierda, Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, consideró "injustificable" la situación: "Es injustificable que tantas mesas de sufragio queden sin instalarse. (…) El país merece respuestas ahora".

Es injustificable que tantas mesas de sufragio queden sin instalarse. Exhortamos a las autoridades electorales a pronunciarse de inmediato y con total claridad para asegurar a la ciudadanía que estamos ante un proceso que respeta la voluntad popular. El país merece respuestas… https://t.co/93NHpO3oPV — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) April 12, 2026

Mientras tanto, Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, hizo un llamamiento a que los observadores internacionales tomen nota de la situación irregular ocurrida este domingo, y Mesías Guevara, del Partido Morado, señaló que "los tambores de fraude empiezan a sonar" y pidió que "no permitamos que se violente la voluntad popular".