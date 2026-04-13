Iberia suspende sus vuelos a Cuba desde junio por el colapso energético del régimen

La compañía Iberia ha decidido suspender sus vuelos directos con Cuba a partir del mes de junio, en un movimiento que refleja con claridad el deterioro estructural que atraviesa la isla bajo el control del régimen. La aerolínea prevé retomar la ruta en noviembre "siempre que las condiciones lo permitan".

Durante abril, Iberia mantiene tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, pero ya ha comenzado a recortar su operativa: en mayo reducirá los vuelos a dos por semana, antes de la suspensión total apenas unas semanas después.

El origen de esta decisión no está en factores comerciales habituales, sino en el colapso energético que sufre Cuba desde hace meses. La escasez de combustible ha llegado a tal punto que incluso la operativa aérea se ha visto comprometida. De hecho, desde febrero los vuelos de regreso a España han necesitado realizar escalas técnicas en Santo Domingo para repostar, una anomalía que encarece y complica las operaciones.

La situación alcanzó niveles especialmente críticos cuando autoridades aeronáuticas estadounidenses alertaron de la ausencia de combustible Jet A1 en los principales aeropuertos internacionales de la isla durante semanas. Una circunstancia completamente anómala de un destino que el régimen intenta seguir vendiendo como seguro y operativo.

Menos demanda en un destino en declive

Iberia también apunta a una caída significativa de la demanda como otro de los factores determinantes. La incertidumbre, los problemas logísticos y el deterioro general del país están alejando tanto al turismo como a los viajes corporativos, afectando directamente a la viabilidad de la ruta.

La propia compañía ha subrayado que esta suspensión afecta exclusivamente a Cuba, mientras el resto de su operativa se mantiene con normalidad e incluso con previsiones récord de cara al verano. "Esta suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional", ha destacado la aerolínea.

Para los pasajeros que aún necesiten viajar a la isla, Iberia ofrece una solución indirecta: volar hasta Panamá y, desde allí, continuar con Copa Airlines gracias a un acuerdo de código compartido. Mientras tanto, la oficina de Iberia en La Habana seguirá abierta, atendiendo a clientes en medio de un contexto cada vez más complicado.