Keiko Fujimori gana la primera vuelta en Perú en una jornada electoral llena de problemas

Después de una jornada llena de problemas e irregularidades por el retraso en la instalación de 211 mesas de sufragio, lo que dejó a 63.300 electores sin la posibilidad de emitir su voto, a las 6pm dos encuestadoras lanzaron a través de dos emisoras de televisión sus resultados a boca de urna y en ambos casos dieron como ganadora a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

La cadena Latina TV reveló los resultados de la empresa Ipsos y en este sondeo, Keiko Fujimori logró el 16,6% de los votos, por delante de Roberto Sánchez de la izquierda radical con el 12,1%, Ricardo Belmont (11,8%), Rafael López Aliaga (11%) y Jorge Nieto (10,7%).

#LOÚLTIMO 🚨 De acuerdo a los resultados del boca de urna, según el flash electoral de Ipsos, Perú 21 y Latina, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta. No obstante, nada es definitivo por el margen de error. Muy cerca se encuentran los candidatos Ricardo… pic.twitter.com/gVjemMJCIL — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 12, 2026

Por su parte, América TV lo hizo con la firma Datum que dio un 16,5% a Fujimori, seguido de Rafael López Aliaga (12,8%), Jorge Nieto (11,6%), Ricardo Belmont (10.5%) y Roberto Sánchez (10%).

#Voto2026

Flash Electoral - Bocas de urna Según los primeros resultados de Datum Internacional, así van las preferencias para la presidencia: Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16.5% Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 12.8% Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 11.6%… pic.twitter.com/dNm09tLp55 — América Noticias (@noticiAmerica) April 12, 2026

Con estos datos, lo que está claro es que el recuento será largo, en especial porque los candidatos que pretenden llegar a la segunda vuelta con Fujimori buscarán presionar a las autoridades electorales, en especial por esos 63.300 electores que no pudieron votar.