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Latinoamérica

Keiko Fujimori gana la primera vuelta en Perú en una jornada electoral llena de problemas

Según los sondeos a boca de urna, la candidata fujimorista disputará por cuarta vez una segunda vuelta, aunque por ahora sin rival claro.

(Iberoamérica)
Según los sondeos a boca de urna, la candidata fujimorista disputará por cuarta vez una segunda vuelta, aunque por ahora sin rival claro.
Keiko Fujimori, tras votar este domingo. | EFE

Después de una jornada llena de problemas e irregularidades por el retraso en la instalación de 211 mesas de sufragio, lo que dejó a 63.300 electores sin la posibilidad de emitir su voto, a las 6pm dos encuestadoras lanzaron a través de dos emisoras de televisión sus resultados a boca de urna y en ambos casos dieron como ganadora a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

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La cadena Latina TV reveló los resultados de la empresa Ipsos y en este sondeo, Keiko Fujimori logró el 16,6% de los votos, por delante de Roberto Sánchez de la izquierda radical con el 12,1%, Ricardo Belmont (11,8%), Rafael López Aliaga (11%) y Jorge Nieto (10,7%).

Por su parte, América TV lo hizo con la firma Datum que dio un 16,5% a Fujimori, seguido de Rafael López Aliaga (12,8%), Jorge Nieto (11,6%), Ricardo Belmont (10.5%) y Roberto Sánchez (10%).

Con estos datos, lo que está claro es que el recuento será largo, en especial porque los candidatos que pretenden llegar a la segunda vuelta con Fujimori buscarán presionar a las autoridades electorales, en especial por esos 63.300 electores que no pudieron votar.

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