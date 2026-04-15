El nieto favorito de Raúl Castro envía una carta secreta a Trump

Raúl Guillermo Rodríguez Castro 'el Cangrejo', conocido por ser el nieto favorito y la persona de confianza del exdictador cubano Raúl Castro, podría tener un papel fundamental en las negociaciones del régimen comunista con EEUU. Ya hace dos meses se supo que habría intervenido en las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en las que se habría dejado al margen al actual dirigente del país, Miguel Díaz-Canel. Pero el acuerdo no llegó y ahora estaría intentando abrir una vía directa con el presidente Trump.

Así lo afirmarían funcionarios estadounidenses citados por Martí Noticias, que ha informado sobre intento del 'nietísimo' para establecer un contacto directo con el mandatario norteamericano. Según el medio, lo ha hecho mediante una carta que ha sido enviada por una vía ajena a los canales diplomáticos tradicionales. Concretamente a través de un emisario de su confianza: el empresario cubano Roberto Carlos Chamizo González, de 37 años, vinculado a negocios turísticos en la isla caribeña.

Nieto de Raúl Castro envió carta a Trump con un empresario cubano. Todo se descubrió pic.twitter.com/l04gGRzcIh — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) April 14, 2026

Chamizo llegó a Estados Unidos con la intención de entregarle la misiva a Trump, pero fue devuelto a Cuba tras intentar realizar gestiones que —según indican las fuentes citadas por Martí Noticias— no contaban con acreditación oficial. "Intentó moverse como si estuviera cumpliendo una función diplomática, pero no tenía ningún estatus reconocido", señalan. Eso sí, el documento llevaba el sello oficial de la República de Cuba y estaba redactado como si se tratase de una nota diplomática.

El contenido de la carta

"No era una carta personal. Tenía toda la estructura de una comunicación oficial, aunque no llegó por los canales habituales", apuntan. En cuanto al contenido de la misma, las fuentes afirman que el objetivo del mensaje parecía ser el de evitar una posible escalada de tensiones, aunque en el texto se aseguraba que el régimen está preparado para una incursión militar estadounidense.

En último término, proponía volver a la mesa de negociaciones para alcanzar acuerdos económicos y que EEUU elimine las sanciones contra Cuba. "Es un intento de ganar tiempo y abrir un canal directo con el presidente", analiza una de las fuentes consultadas por Martí Noticias. "Quieren quitarse de en medio al secretario de Estado, Marco Rubio, porque él entiende que sin un cambio de sistema no habrá posibilidad real de mejora".

¿Quién es 'el Cangrejo'?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro es un empresario cubano que ha visto crecer su imperio ajeno a los apagones en la isla caribeña, además de la 'sombra' de su abuelo Raúl Castro. Le acompaña y escolta en todas sus apariciones públicas. Es hijo de la mayor de las hijas del exdictador, Débora Castro Espín, y el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien estuvo al frente del conglomerado militar GAESA—. Y ha sido noticia en multitud de ocasiones con motivo de su vida de lujo y privilegios VIP —coches BMW, yates y viajes al extranjero a todo trapo— por pertenecer al clan Castro.

'El Cangrejo', como se le conoce desde la infancia debido a que nació con polidactilia (más de cinco dedos en pies o manos), está considerado como uno de los hombres más influyentes de Cuba y más cercano al histórico líder comunista Raúl Castro. Su imperio empresarial, que se extendería también por Panamá y Venezuela, habría crecido exponencialmente en los últimos años. "Se está haciendo rico a costa de la migración cubana y el presupuesto del Estado", aseguraba El Periódico Cubano en marzo de 2024. Según explican en su artículo, ya entonces se dedicaba a comprar casas baratas a las personas que emigran de la isla.

Un coronel de la seguridad del Estado en activo reveló, en conversación con el influencer Darwin Santana, que 'el Cangrejo' poseía hasta ocho residencias, muchas de ellas frente al mar, que habría obtenido gracias al poder y el dinero que "su abuelo (Raúl) y su hermano (Fidel) robaron". Unas propiedades que además, señalaba esta fuente, habrían sido renovadas con fondos del Estado después de ser adquiridas por el 'nietísimo', desviando recursos de los que debería haberse beneficiado el pueblo cubano. El negocio, según este testimonio, sería redondo.