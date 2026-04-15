El plan de Colombia para los hipopótamos de Pablo Escobar: eutanasia para 80 animales

En Colombia, el Gobierno ha anunciado un nuevo plan de manejo para la población de hipopótamos que habita en el centro del país, descendientes de los cuatro ejemplares importados por Pablo Escobar para su antiguo zoológico privado en la Hacienda Nápoles.

La medida contempla la eutanasia de al menos 80 individuos durante el segundo semestre del año con el objetivo de frenar su reproducción y reducir el impacto sobre los ecosistemas y la seguridad en la región del río Magdalena.

La población actual de hipopótamos en Colombia procede de aquellos cuatro animales traídos desde África hace más de tres décadas. Tras la muerte de Escobar y el abandono del zoológico, los ejemplares se reprodujeron sin control y se dispersaron por zonas cercanas a la Hacienda Nápoles y el río Magdalena.

En 2022, el Gobierno colombiano declaró a esta población como especie exótica invasora, al alcanzar ya cerca de 200 individuos. Desde entonces, las autoridades han trabajado en distintos planes de gestión que no llegaron a aplicarse en su totalidad hasta ahora.

El Ministerio de Ambiente ha señalado que la expansión de estos animales supone un riesgo para los ecosistemas locales y para las comunidades humanas, especialmente campesinos y pescadores que desarrollan su actividad en el principal río del país.

Captura y métodos de eutanasia

El plan anunciado prevé la intervención directa sobre ejemplares localizados en la Hacienda Nápoles, antigua propiedad del narcotraficante, y en la Isla del Silencio, uno de los principales puntos de concentración de la especie en el río Magdalena.

Según lo comunicado por el Ejecutivo, los 80 hipopótamos serán capturados y sometidos a procesos de sedación antes de la aplicación de la eutanasia, que podrá ser física o química, utilizando medicamentos aprobados por especialistas en manejo de fauna silvestre.

Las autoridades han insistido en que el procedimiento se aplicará bajo criterios técnicos tras comprobar que otras alternativas, como el traslado internacional de ejemplares, no han resultado viables en los últimos años.

El Gobierno también no descarta actuaciones en otras zonas del entorno del río Magdalena donde se haya detectado presencia de estos animales, dada su capacidad de desplazamiento y adaptación.

Intentos fallidos de traslado y controversia

Una de las principales alternativas estudiadas hasta ahora ha sido la reubicación de los hipopótamos en otros países. Sin embargo, este proceso no ha prosperado debido a la falta de permisos bajo el convenio CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

Países como México, Filipinas, Perú, India o Sudáfrica han sido contactados en distintas fases del plan sin que finalmente se concretaran traslados. Según el Ministerio de Ambiente, varios de estos gobiernos no han mostrado interés en recibir a los animales, en parte por la situación genética de la población colombiana.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, ha explicado que los hipopótamos presentan una baja diversidad genética debido a la endogamia, lo que ha generado alteraciones visibles en algunos ejemplares y limita su posible reubicación en programas de conservación.

#Atención Gobierno anuncia que iniciará la eutanasia de hipopótamos descendientes de los 4 animales que importó al país el narcotraficante Pablo Escobar hace más de 30 años. La población supera ya los 160 individuos. La minsitra de Ambiente, Irene Vélez, explica que ningún país… pic.twitter.com/XGdrMMPP48 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 13, 2026

Reabre el debate público en Colombia

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de reducir la población por razones ecológicas y de seguridad, sectores animalistas y algunos representantes políticos han criticado la medida.

Entre ellos, la senadora Andrea Padilla ha defendido alternativas como la esterilización quirúrgica o el confinamiento, cuestionando el uso de la eutanasia como herramienta principal de control poblacional.

El hipopótamo, considerado el tercer animal terrestre más grande del mundo, puede alcanzar hasta 3.500 kilogramos de peso y es conocido por su comportamiento territorial y su potencial agresividad, especialmente en entornos fluviales donde coincide con actividad humana.