Perú: la sombra del caos y del fraude de cada 5 años

Ya no es novedad decir que Perú vive en una constante crisis política desde hace más de 10 años y todo lo ocurrido el pasado domingo –con el escándalo en la entrega de material electoral en los centros de votación– no hace sino confirmar el caos de las instituciones electorales.

Es un país con más de 27 millones de electores, y que ha tenido ocho presidentes en los últimos 10 años, lo que se buscaba en estas elecciones del pasado domingo –entre otras cosas– era cerrar con una etapa que ha traído muchos enfrentamientos y polarización en todo el país.

Sin embargo, la desorganización en la entrega de materiales en los locales de votación por parte de las autoridades electorales no solo provocó el aumento de la incertidumbre y las dudas por parte de la población, sino que también dio argumentos a algunos representantes políticos para instalar dudas del propio proceso.

De hecho, el candidato del partido conservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se refirió a eso antes del día de las elecciones, sobre todo ante la caída de sus cifras en los sondeos de diversas encuestadoras. Ahora, con los resultados oficiales al 90%, y habiendo perdido el segundo lugar frente a Roberto Sánchez, representante de la izquierda radical y cercano al encarcelado Pedro Castillo, ha optado por endurecer sus mensajes y apuntar a un fraude, sin presentar ninguna prueba. Ambos candidatos tienen una diferencia, al 91,7% del escrutinio, de apenas 34.000 votos.

Más allá de que el repunte de Sánchez se deba a que los votos rurales que lo favorecen son los que han sido contabilizados pasado el 80% del escrutinio, López Aliaga encabezó una protesta frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para denunciar el fraude, llegando incluso a amenazar con una "insurgencia civil" en caso de que el organismo electoral no declare la nulidad de las elecciones.

Dijo que "si el fraude se consuma, convoco a una marcha con tiempo, una marcha multitudinaria de todo el Perú, para declarar la insurgencia civil" y pidió a la Fiscalía que actúe contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ante esta situación: "Demando al señor fiscal de la Nación, demando al jefe de la PNP, demando que tome preso de inmediato al señor Corvetto. Corvetto es parte de un engranaje, de una estrategia. Aquí hay una mafia que ha planificado esto". Agregó que "ha violado la ley como le dio la gana. Ni en la dictadura de Maduro se ha visto esto".

🚨El candidato de Renovación Popular otorgó un plazo de 24 horas al jefe del JNE, Roberto Burneo, para que declare nulas las elecciones; de lo contrario, convocará a una "insurgencia". "Le damos 24 horas para declarar nulo esta porquería, expresó. pic.twitter.com/MbI4lQvVuL — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 15, 2026

También tuvo palabras contra Keiko Fujimori, la única que por ahora tiene seguro su lugar en la segunda vuelta. El candidato conservador señaló como otro responsable de la situación a la "derecha mercantilista" que busca colocar "a un candidato radical para ponerlo junto a la señora de siempre. Quieren poner a la señora con un panetón. Y ese panetón le va a ganar pues, otra vez un panetón rojo. Entonces, basta de panetones rojos", en referencia a los fracasos electorales de Fujimori en las últimas tres procesos.

Keiko Fujimori señaló este miércoles ante la prensa que "no voy a responder a los insultos de López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados. Pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia". Agregó que "en una democracia y en un estado de derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber de preservar el orden y canalizar sus reclamos a través de los procedimientos y reglas establecidas. Cualquier otra vía conduce al caos, y eso no lo podemos aceptar".

El candidato fujimorista a la vicepresidencia, Luis Galarreta, señaló a la emisora Exitosa que no tiene indicios de un fraude y que su partido coincide con la opinión de observadores internacionales enviados por la Unión Europea (UE) o el Organización de los Estados Americanos (OEA) que subrayaron los graves problemas de organización, pero negaron la posibilidad de una manipulación de los votos. El mismo Galarreta pidió a López Aliaga en la cadena Panamericana TV que "no le haga juego a la izquierda porque hay muchos sectores que quieren que se caiga el proceso. Entonces hacerle juego a la izquierda tal vez ha sido el objetivo de la ONPE, buscar que alguien cuestione y empiece a ensuciar el proceso".

Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, calificó en Canal N la protesta de López Aliaga "irresponsable llamando a la insurgencia nacional" y aclaró que "no es que, si no me gusta, todo se detiene. Hay principios de democracia que todos debemos aceptar, sea cual sea nuestra posición política".

Por su parte, Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, que logró un cuarto lugar de las preferencias con un 11% de los votos, señaló en una rueda de prensa que "quien tiene acusaciones de fraude que las pruebe, y si no las tiene que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra".

No es la primera vez que el caos, la incertidumbre y la palabra "fraude" sobrevuelan el contexto electoral en Perú. El caso más evidente fue la elección de 2000, con un claro fraude que favoreció a Alberto Fujimori, quien luego huyó del país en noviembre del mismo año. En 2016 y 2021, muchos también apuntaron a supuestas irregularidades, en ambos casos después de que Keiko Fujimori perdiera en segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.