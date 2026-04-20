Al menos dos muertos y 13 heridos en un tiroteo en Teotihuacán (México)

Un tiroteo perpetrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán (Estado de México) causó al menos dos muertos —una turista canadiense y el agresor— y heridas a 13 personas extranjeras, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta, según informaron las autoridades mexicanas.

Entre los heridos hay 13 personas de distintas nacionalidades que fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque: seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso. Entre los seis ciudadanos estadounidenses, hay cuatro mujeres, de 61, 34, 27 y 26 años, y dos hombres de 38 y 29. También hay tres colombianos —un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37—, dos brasileñas —de 13 y 55 años—, una canadiense de 29 años y un ruso de 32.

Minutos después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó su "sincera solidaridad" con las personas afectadas y sus familias. Asimismo, señaló que está en contacto con la Embajada canadiense.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", apuntó.

El tiroteo fue difundido en videos de redes sociales, donde se puede apreciar al presunto agresor en lo alto de la Pirámide de la Luna, cuando repentinamente se escuchan algunas detonaciones y una mujer grita "llamen a la policía", mientras turistas, algunos de ellos extranjeros, abandonan apresuradamente el sitio entre escenas de confusión.

A shooter opened fire indiscriminately at tourists at Mexico’s Teotihuacán pyramids, a popular tourist and archaeological site outside Mexico City. https://t.co/ihYwITO6Qk — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) April 20, 2026

Tras los hechos, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, según reportes preliminares de autoridades locales. Hasta el momento, no se ha informado el móvil del ataque ni más detalles sobre el agresor.

Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna.