Alina, la 'hija rebelde' de Fidel Castro: "La revolución sirvió de pretexto para destruir Cuba"

Alina Fernández, conocida como la 'hija rebelde' de Fidel Castro, ha decidido que es el momento de hablar alto y claro sobre lo que pasa en Cuba por el terrible momento que está viviendo la isla. La mujer, de 70 años de edad, se vio obligada a huir de su tierra en 1993. "Perdí mi patria, perdí mi país, el lugar en el que estaba destinada a vivir", ha afirmado en declaraciones al canal argentino TN Internacional.

La hija de Fidel Castro dice @carola_amoroso "Ser hija de Fidel Castro es una lápida de por vida... Fui testigo de la destrucción de mi país. Soy la segunda generación que vive esta anomalía histórica que es una revolución de 67 años que sirvió de pretexto para destruir la isla" pic.twitter.com/o7A0T5nzHF — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) April 18, 2026

Para ella, llevar la sangre del dictador cubano ha sido "un peso muy grande, una lápida de por vida". Una frase que ha repetido en varias entrevistas que ha concedido en los últimos días, coincidiendo con el estreno del documental Revolution's Daughter (Hija de la Revolución) —que ha producido ella misma— en el Festival de Cine de Miami. Aunque "lo peor ha sido ser testigo de la destrucción de mi país".

"Soy la segunda generación que vive esta anomalía histórica que es una revolución de 67 años que sirvió de pretexto para destruir la isla", ha insistido. Nació el 19 de marzo de 1956, tres años antes del ascenso de su padre al poder, después de que las fuerzas del Movimiento 26 de julio echaran a Fulgencio Batista, fruto de una relación extramatrimonial del comandante con Naty Revuelta. Una joven revolucionaria de alta sociedad que se enamoró perdidamente de Fidel.

Fidel, padre ausente y narcisista

Ella no lo supo hasta que tenía 10 años. Su madre se lo contó ante "el temor de que se me dijera en la escuela o en algún lugar público". Aunque la noticia "no fue una gran sorpresa". Fidel era un "visitante nocturno asiduo en aquella época", ha explicado. Fue un padre ausente. "Aparecía de forma espasmódica. Tenía ataques de paternidad de vez en cuando, cuando podía y no estaba ocupado en otras cosas", ha señalado.

"Estamos hablando de una personalidad narcisista, y esta gente trata a sus afectos de una manera diferente. Esta gente lo entiende a veces como un deber, no siempre grato", ha considerado y ha añadido. En su más tierna infancia, los encuentros con su padre eran frecuentes. Él visitaba la casa y allí lo veía. "Hasta que un día desapareció. Como quien dice, se le acabó el amor y dejó de ir", ha explicado a la cadena colombiana NTN24.

Alina se considera "una persona con sentido común que vivió el nacimiento de este fenómeno social tan extraño que es una revolución que dura 67 años, y que ha tenido que rehacerse, readaptar su vida y la de toda su familia en un país que no era el que le estaba destinado", ha continuado durante esta entrevista. Ella confía en que la presión que está ejerciendo sobre el régimen castrista la Administración Trump traiga cosas buenas para su país.

Confía en la actuación de EEUU

"Que Cuba de una vez vuelva a ser un país próspero como en el 59, que era la segunda economía de Latinoamérica", ha exclamado. "Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo", le ha recomendado al dictador Miguel Díaz-Canel, en referencia a la operación acometida por Estados Unidos en Venezuela, que comenzó con la captura del sátrapa Nicolás Maduro y su mujer —Cilia Flores— el pasado 3 de enero en Fuerte Tiuna.

Alina no ha querido entrar a juzgar lo que EEUU pueda hacer en Cuba antes de que ocurra. "Ya estamos cuestionando si queremos que se haga de una forma o se haga de otra", ha dicho, "pero a caballo regalado no se le miran los dientes". "Cualquier ayuda para que salga el país del hueco inconmensurable en el que se encuentra", la valora positivamente. Lo que quiere, obviamente, es "un país libre y próspero".